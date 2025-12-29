۹ دی و جنگ ۱۲ روزه جلوه ای از همبستگی ملی در بزنگاه تهدید ایران

مجتبی شریعتی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگیهای جامعه ایرانی اظهار کرد: جامعهشناسان و روانشناسان اجتماعی دیدگاههای مثبت و منفی متعددی مطرح کردهاند، اما نکته مشترک میان همه این دیدگاهها آن است که ایرانیها در شرایط تهدید هویت ملی، واکنش جمعی مناسب و مؤثری از خود نشان میدهد.
وی افزود: در حادثه نهم دی دقیقاً چنین وضعیتی شکل گرفت؛ زمانی که مردم احساس کردند یک حرکت و جنبش میتواند اساس کشور، نظام و میهن را تحت تأثیر قرار داده و تهدید کند، بیداری عمومی در میان همه گروهها و اقشار جامعه علیه این تهدید شکل گرفت.
استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه یاسوج با اشاره به تفاوت درک نسل جوان از حوادث تاریخی گفت: نسل جوان امروز ممکن است حادثه نهم دی را بهطور مستقیم درک نکرده باشد، اما در جنگ اخیر دوازدهروزه، این تجربه به شکل دیگری تکرار شد.
وی تاکید کرد: در حوادث منتهی به نهم دی، شاهد نقشآفرینی دشمنان داخلی بودیم و مردم پاسخ روشنی به آن دادند.
شریعتی ادامه داد: در جنگ دوازدهروزه نیز همبستگی ملی کمنظیری شکل گرفت، بهگونهای که مردم از طیفها و گروههای مختلف، حتی برخی مخالفان جمهوری اسلامی، به خاطر ایران کنار هم ایستادند و از کشور دفاع کردند که این سطح از اتحاد و همگرایی، شباهتهای زیادی با حماسه ۹ دی ۸۸ دارد.
وی در تشریح تفاوتها و شباهتهای این دو رخداد تصریح کرد: تفاوت اصلی این است که در جنگ دوازدهروزه با دشمن خارجی مواجه بودیم، در حالی که در ۹ دی، تهدید اصلی از درون شکل گرفت.
عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج ادامه داد: البته در اغتشاشات سال ۸۸ نیز تحرکات و نقشآفرینی دشمنان خارجی و حتی سرویسهای جاسوسی وجود داشت، اما بازیگران اصلی آن حادثه، عوامل داخلی بودند.
وی تأکید کرد: با چنین مشابهتسازیهایی میتوان حماسه ۹ دی را برای نسل جوان امروز بازخوانی و شبیهسازی کرد تا درک بهتری از اهمیت آن به دست آید.
شریعتی با اشاره به اینکه در هر دو مقطع ۹ دی و جنگ دوازدهروزه، اولویت اصلی، ایران و حفظ کیان کشور و دفع جدی تهدیدات بود، اضافه کرد: این رویکرد به جای تشدید دوگانگیها، موجب تقویت روحیه ملیگرایی، وحدت و همگرایی ملی و شکلگیری هویت اجتماعی مشترک شد، ظرفیتی که میتواند زمینهساز وفاق و همدلی عمومی در جامعه باشد.
