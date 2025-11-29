انتشار یک آلبوم برای کودکان با هدف حفظ و احیای موسیقی ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، گروه موسیقی «زنگوله» از مجموعههای فعال عرصه موسیقی کودک و نوجوان، در تازهترین فعالیت موسیقایی خود آلبومی به نام «جیلینگ جیلینگ زنگوله» را ویژه گروه سنی کودک منتشر کرد.
سجاد تنها آهنگساز، تنظیم کننده، ترانه سرا، نوازنده سه تار، سنتور، کاخن و خواننده، رضا پولادی، تنظیم، ضبط، میکس و مسترینگ، محمدرضا قبادی نوازنده عود و تار، رضا پولادی نوازنده پیانو، بهنوش کاظمی زاده و ریحانه شفیعی نوازنده کمانچه، علی کایدی نوازنده گیتار و ویولن، سعید تهرانی، سارا سلطانی، مصطفی جهانی نوازنده تمبک، سارا سلطانی نوازنده دایره گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل میدهند.
«فرفره»، «حباب»، «قلقلک»، «تق تق چه»، «بپرتو هوا یه دست بزن»، «جیلینگ جیلینگ زنگوله»، «پروانه های می پرند»، «بادکنک شیم»، «آدم آهنی»، «قاصدک من» قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شدهاند.
در توضیح این مجموعه موسیقایی آمده است:
«جلینگ جلینگ زنگوله» اولین آلبومی است که به شکل رسمی از مجموعه «زنگوله» منتشر و شامل ترانههایی برای بازی است؛ ما در این مجموعه ترانههایی را که با آنها بازی میشود «آوا بازی» مینامیم.
هدف از تولید این مجموعه موسیقایی نیز رشد جسمی، حرکتی و سلیقه هنری خردسال و کودک بوده که با محتواهای گوناگون آموزشی و پرورشی ساخته و ارائه میشوند.
ویژگی مهم قطعات «زنگوله»، حفظ و احیای موسیقی ایرانی برای کودک امروز است که در قالب نغمهها و ریتمها از مجموعه موسیقی اصیل ایرانی استفاده شده و باعث توسعه شنیداری و زیباشناسی کودکان از موسیقی مردمی روز به موسیقی اصیل ایرانی خواهد شد.
به عبارتی پرداختن به «آوا بازی» یا همان «بازیهای موسیقایی» باعث ایجاد علاقهمندی و خاطرهای خوش برای کودک امروزی و چنین محتواهای موسیقایی خواهد شد.
گروه موسیقی «زنگوله» از خرداد ۱۳۹۴ به سرپرستی و مدیریت سجاد تنها در عرصه موسیقی فعالیتهای خود را آغاز کرده و در این مدت تلاش داشته تا با ارائه روشهای نوین و بومی سازی شده در حوزههای تعلیم موسیقی به کودکان از گروه سنی یک سال و سه ماه به بعد به ارائه و اجرای پروژههای مختلف موسیقایی بپردازد.
برگزاری کنسرت، اجرای پروژههایی در حوزه «بازی - موسیقی» در قالب مجموعه «جنگ آوا بازی»، تشکیل ارکستر و سرود کودک و نوجوان در مدارس و مراکز آموزشی، ساخت و تولید قطعات نو برای مشاغل، موسسات و اشخاص حقیقی با موضوعات و مناسبات مختلف از جمله فعالیتهایی است که در این گروه موسیقایی به چشم میخورد.
