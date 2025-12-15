به گزارش خبرنگار مهر، «رِنگ و رَنگ هیچانه» عنوان یکی از پروژه های موسیقایی در حوزه اجراهای زنده است که روز هجدهم دی توسط مرکز موسیقی حوزه هنری با همکاری مجموعه ای در بخش خصوصی پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.

در این کنسرت که روز هجدهم دی در تالار سوره حوزه هنری برگزار خواهد شد گروه موسیقی «دینگ و دانگ» از مجموعه های فعال عرصه موسیقی کودک و نوجوان به اجرای قطعاتی می پردازد.

در این اجرای زنده که با شعار «ویژه کودکان ۳ تا ۱۰۰ سال» پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت، اشعار افسانه شعبان نژاد، جعفر ابراهیمی، شکوه قاسم نیا، اسدالله شعبانی، ناصر کشاورز و مصطفی رحماندوست توسط گروهی از نوازندگان اجرا می شود.

مهدی زارع سرپرست گروه و آهنگساز، مجید فلاح پور مدیر هنری، گروه عروسکی «شادزی» به کارگردانی ساغر لطفی نژاد نیز بخشی از گروه اجرایی این کنسرت ویژه را تشکیل می دهند.

گروه موسیقی «دینگ و دانگ» اسفند سال ۱۴۰۳ بود که مجموعه اول «رِنگ و رَنگ هیچانه» را مشتمل برقطعات «داداش پلنگ»، «بارون»، «لبو»، «هپلی هپو»، «کلاغ باغ بالا»، «گرگ کلک»، «آب و حباب»، «قوقولی قوقو»، «زوربازو»، «الا کلنگ و قصه»، «چلوپلو»، «اتل متک مروسک»، «خروس کاکل زری»، «سیرو سیرو سیر»، «سازشناسی»، «سخنی با والدین» و «تیتراژ پایانی» پیش روی مخاطبان قرار داد.

زهرا فرهنگی نوازنده سنتور، علی اکبر خادم نوازنده تمبک، سعید آذرنوش نوازنده تار، عیسی زارعی نوازنده تار، سعید عامریان نوازنده دف و دایره، مهدی زارع نوازنده ویولن، کمانچه و پیانو هم از جمله هنرمندانی بودند که در این آلبوم به عنوان نوازنده حضور داشتند.

مهدی زارع چندی پیش بود که قبل از برگزاری یکی از کنسرت های گروه «دینگ و دانگ» بیان کرد: هدف اصلی برگزاری کنسرت «هیچانه‌خوانی»، حفظ فرهنگ و موسیقی ایرانی و انتقال آن به کودکان است تا آنان در آینده با موسیقی ایرانی غریبه نباشند و برایشان موضوع آشنایی باشد. کودک ایرانی باید با هویت و فرهنگ ایران تربیت شود و اینکه بتوانیم نغمه‌های جاودان، زیبایی‌هایی که در فرهنگ و هنر ماست و میراث زیبایی را که به ما رسیده است با آموزش به فرزندان این سرزمین منتقل و حفظ کنیم.

وی اظهار کرد: تاکیدم بر تولید آثار موسیقی ایرانی برای کودکان به این دلیل است که بتوانیم ذائقه شنوایی آنها را با موسیقی و فرهنگ ایرانی آشنا کنیم و گوش کودکان را تربیت کنیم تا موسیقی ایرانی برایشان غریبه نباشد. تلاش کردم در آلبوم‌هایم موسیقی ایرانی را ساده‌نگاری و ساده‌نویسی کرده و به صورت جذاب به کودکان منتقل کنم تا آنان نیز بتوانند با این گونه موسیقی ارتباط برقرار کنند؛ مسیری که در کنسرت های این گروه نیز روی آن تمرکز ویژه ای داریم.