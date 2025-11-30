اشتباهی که استقلال در دیدار با الوصل کرد/ یک بازیکن در حد استقلال نیست

شاهرخ بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص تساوی یک بر یک استقلال برابر الوصل امارات از هفته پنجم لیگ سطح دو آسیا گفت: استقلال شروع خوبی داشت و چند موقعیت هم به دست آورد اما بعد از زدن گل کاملاً در لاک دفاعی فرو رفت و مشخص بود در زمان باقی مانده و در شرایطی که تیم کاملاً به عقب برگشته به طور حتم دروازه اش باز خواهد شد. البته مصدومیت منیر الحدادی برنامه‌های استقلال را به هم ریخت و از زمانی که او از زمین خارج شد شکل گروهی استقلال هم دچار اشکال شد و ساپینتو مجبور شد در چیدمان تیمش تغییر به وجود بیاورد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: الوصل با اینکه صعودش به مرحله بعد قطعی شده بود و هیچ استرسی برای این دیدار نداشت ضمن اینکه چند بازیکن اصلی خود را هم در اختیار نداشت بازی خوبی انجام داد و به استقلال هشدار داد که اگر در دقایق ابتدایی گل بزنی و سپس در لاک دفاعی فرو روی حتماً دروازه ات باز خواهد شد. حالا استقلال باید برابر المحرق بحرین به پیروزی دست یابد که بتواند به مرحله بعد لیگ قهرمانان صعود کند و ساپینتو باید برای این صعود برنامه ریزی کند تا استقلال در مرحله بعد با شرایط بهتر به مصاف حریفان برود.

کاپیتان پیشین استقلال در خصوص بازی ضعیف چند بازیکن استقلال هم گفت: اگر بخواهیم از دروازه شروع کنیم باید بگویم آدان در حد و اندازه‌های استقلال نیست. او سن بالایی دارد و شتاب و تحرک همانند دوران جوانی ندارد. در این دیدار هم دروازه اش باز شد و نشان داد که یک دروازه بان معمولی است و نمی‌تواند درون دروازه تیمی بزرگ چون استقلال قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: به عنوان پیشکسوت به مدیران استقلال توصیه می‌کنم بهتر است برای نیم فصل یک دروازه بان خوب را به خدمت بگیرند. متأسفانه مدیران استقلال در مورد سیدحسین حسینی عجله کرده و او را به راحتی از دست دادند اما شاید بتوان با رایزنی و ارتباطات دو باشگاه استقلال و سپاهان این دروازه بان را دوباره به جمع آبی پوشان بازگرداند.

کاپیتان پیشین استقلال در مورد مصدومیت منیر الحدادی و نبود این بازیکن در دربی هم گفت: او نقش تعیین کننده ای در نتایج اخیر استقلال داشت و تا زمانی که در زمین حضور داشت روند تیم استقلال رو به رو شد و رو به جلو بود اما اگر این بازیکن به دربی نرسد کادر فنی باید یک جایگزین خوب برای منیر الحدادی انتخاب کند تا آبی پوشان بتوانند در دیدار دربی خلاء این بازیکن را پر کرده و برنده از زمین خارج شوند. استقلال باید هوشیار باشد و اجازه ندهد نبود منیر الحدادی تأثیر منفی در روند تیمی و تاکتیکی آبی پوشان بگذارد.

بیانی در خصوص انتخاب مدیرعامل جدید هم گفت: فردی که به عنوان مدیرعامل استقلال انتخاب می‌شود باید فاکتورهای لازم را برای موفقیت در استقلال داشته باشد. اولین فاکتور کاربلد بودن است و تنها تمرکز و هدفش موفقیت استقلال باشد. دوم اینکه از مشاوران باتجربه و آشنا به استقلال استفاده کند تا بتواند استقلال را به جایگاه واقعی اش برساند.

هافبک سابق استقلال در پایان گفت: سوم اینکه به دنبال سوءاستفاده و رانت نباشد تنها به منافع خود فکر نکند و تنها هدفش این باشد که حاشیه‌ها را از استقلال دور کند. اگر چنین مدیری بر صندلی ریاست استقلال بنشیند مطمئن باشید او می‌تواند با حمایت هواداران و آرامشی که در استقلال به وجود می‌آورد بهترین شرایط را برای آبی پوشان فراهم کند.