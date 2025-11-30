  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۴

نارضایتی اوسمار از عملکرد هافبک‌های پرسپولیس در آستانه دربی

نارضایتی اوسمار از عملکرد هافبک‌های پرسپولیس در آستانه دربی

سرمربی پرسپولیس با وجود برتری این تیم مقابل شمس‌آذر قزوین از عملکرد بازیکنان تأثیرگذار در خط میانی چندان راضی نیست تا دنبال راهکار دیگری در آستانه بازی با استقلال باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه آنالیز تیم فوتبال پرسپولیس بلافاصله پس از پیروزی ۲ بر ۱ مقابل شمس‌آذر قزوین کار خود را آغاز کرد تا گزارش کامل فنی این دیدار را در اختیار اوسمار ویه‌را قرار دهد.

سرمربی برزیلی سرخپوشان که امروز شنبه و در روز تعطیلی تمرین، وقت خود را صرف بازبینی دوباره بازی کرد، چندان از نمایش تیمش، به‌ویژه در خط میانی، رضایت نداشت.

بر اساس گزارشی که در اختیار اوسمار قرار گرفته است، گردش توپ پرسپولیس در نیمه نخست برای عبور از میانه زمین و انتقال بازی به نیمه حریف، مطلوب نبود. او معتقد است میزان دوندگی هافبک‌ها به‌مراتب کمتر از حد انتظار بوده و همین موضوع باعث کندی جریان بازی و کاهش کیفیت انتقال‌ها شده است.

اکنون باید دید سرمربی پرسپولیس برای دیدار پیشِ‌رو چه تصمیمی خواهد گرفت؛ آیا اوسمار با ایجاد تغییراتی در فهرست هافبک‌ها به استقبال بازی آینده می‌رود یا با اتخاذ رویکردی تاکتیکی تلاش می‌کند ساختار میانی تیمش را ترمیم کند. تصمیم نهایی او می‌تواند تعیین‌کننده وضعیت سرخپوشان در مسابقه بعدی باشد.

کد خبر 6671998

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • آرسنال IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      16 0
      پاسخ
      مهاجم ششدانگ و هافبک طراح وجنگنده نیاز داریم
    • عباس IR ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      1 22
      پاسخ
      آقای اوسمار نگران نباش کل نظام پشت تیمت هستند مخصوصا کمیته داوران کمیته انضباطی وووو با این برنامه ای که به بازیهای استقلال چیده اند متوجه خیلی چیزها نشده باشی پس خیلی کند ذهنی
    • علی پرسپولیسی6اتیشه وعاشق ارتش سرخ اسیاوخارچشم همه IR ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      1 0
      پاسخ
      روزجمعه پرسپولیس واوسماربرنده میشن چون میدونه چکارکنه وتواین2بازی نشون داده واین همه کارشکنی محرومیت عوض کردن حکم بازی با تراکتور نشون ازترسشون ازاوسماروتیمشه
    • استقلال دروغ پنجاه ساله IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      1 0
      پاسخ
      مسلما قبل از دربی بازیکنها از ترس مصدوم شدن یا کارت زرد گرفتن یه کم شل بازی می کنند این مشکل خود به خود برطرف خواهد شد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها