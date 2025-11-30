به گزارش خبرنگار مهر، گروه آنالیز تیم فوتبال پرسپولیس بلافاصله پس از پیروزی ۲ بر ۱ مقابل شمسآذر قزوین کار خود را آغاز کرد تا گزارش کامل فنی این دیدار را در اختیار اوسمار ویهرا قرار دهد.
سرمربی برزیلی سرخپوشان که امروز شنبه و در روز تعطیلی تمرین، وقت خود را صرف بازبینی دوباره بازی کرد، چندان از نمایش تیمش، بهویژه در خط میانی، رضایت نداشت.
بر اساس گزارشی که در اختیار اوسمار قرار گرفته است، گردش توپ پرسپولیس در نیمه نخست برای عبور از میانه زمین و انتقال بازی به نیمه حریف، مطلوب نبود. او معتقد است میزان دوندگی هافبکها بهمراتب کمتر از حد انتظار بوده و همین موضوع باعث کندی جریان بازی و کاهش کیفیت انتقالها شده است.
اکنون باید دید سرمربی پرسپولیس برای دیدار پیشِرو چه تصمیمی خواهد گرفت؛ آیا اوسمار با ایجاد تغییراتی در فهرست هافبکها به استقبال بازی آینده میرود یا با اتخاذ رویکردی تاکتیکی تلاش میکند ساختار میانی تیمش را ترمیم کند. تصمیم نهایی او میتواند تعیینکننده وضعیت سرخپوشان در مسابقه بعدی باشد.
