قیمت طلا به ۳۶۴۲ دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه کاهش یافته است. بالا رفتن ارزش دلار یکی از دلایل کاهش قیمت طلا بوده، اما احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا بهدنبال انتشار اطلاعات ضعیف بازار اشتغال این کشور مانع از کاهش بیشازحد قیمت طلا میشود.قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۳ درصد کاهش به ۳۶۴۲ دلار و ۲۳ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش ۰.۱۸ درصدی به ۳۶۷۹ دلار و ۸۰ سنت رسیده است.
شاخص دلار ۰.۱ درصد افزایش یافته و خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا گرانتر کردهاست.شاخص قدرت نسبی طلا RSI درحالحاضر روی ۷۵ قرار دارد که نشاندهنده اشباع خرید است. شاخص RSI بین ۰ تا ۱۰۰ تعریف میشود و رقم بالای ۷۰ نشاندهنده شرایط اشباع خرید است. بدینمعنا که قیمت آن سرمایه به بالاترین حد رسیده و آماده عقبگرد است.
اطلاعات تورم آمریکا که هفته گذشته منتشر شد بالاتر از حد انتظار بود. اما بازار عقیده دارد این اطلاعات مانع از کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره فدرال رزرو در روز چهارشنبه نمیشود.اجلاس سیاستگذاری فدرال رزرو در این هفته در بحبوحه چالشهای مختلف برگزار میشود. از جمله چالش قانونی بر سر ریاست این بانک و تلاشها برای تثبیت نامزدی دونالد ترامپ در شورای حکام فدرال رزرو.
در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۰.۰۵ درصد کاهش به ۴۲ دلار و ۸۱ سنت رسید و پلاتین با یک افزایش ۰.۹۵ درصدی ۱۴۱۰ دلار و ۲۳ سنت معامله میشود.
