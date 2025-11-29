اعطای تسهیلات ۱۲۰ و ۱۵۰ میلیونی برای خرید موتورسیکلت‌

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان سالاری، مدیر اداره نوسازی و جذب منابع مالی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از آغاز فرایند اسقاط و نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده از تیرماه امسال خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۱۹ هزار نفر از سراسر کشور برای مشارکت در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، حدود ۳۵۰۰ نفر مربوط به تهران هستند و با تصمیمات اتخاذشده، طرح اسقاط و نوسازی به صورت پایلوت از تهران آغاز و سپس به کلان‌شهرهایی مانند مشهد و اصفهان گسترش می‌یابد.

به گفته سالاری، پیش‌بینی می‌شود تمام ۳۵۰۰ موتورسیکلت فرسوده ثبت‌نام‌شده در تهران تا پایان امسال نوسازی شود.

جزئیات تسهیلات و وام بلاعوض

سالاری درباره تسهیلات این طرح گفت: برای خرید موتورسیکلت انژکتوری (بنزینی)، تسهیلات ۱۲۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود. برای موتورسیکلت برقی، تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: متقاضیان تبدیل موتورسیکلت فرسوده به موتور برقی، ۲۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان وام بلاعوض دریافت می‌کنند. مبلغ وام بلاعوض برای تبدیل موتورسیکلت فرسوده به مدل انژکتوری (بنزینی) ۹ میلیون تومان است.

سالاری توضیح داد: دارندگان موتورسیکلت فرسوده برای تبدیل موتور قدیمی به نو به نقدینگی زیادی نیاز ندارند. فردی که موتور خود را به موتور برقی تبدیل می‌کند، با دریافت ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ چهار درصد و ۲۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان وام بلاعوض، در مجموع نزدیک ۱۸۰ میلیون تومان دریافت می‌کند، در حالی که قیمت موتورسیکلت‌های برقی در بازار بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است. شرایط خرید موتورسیکلت بنزینی نیز با صد و بیست میلیون تسهیلات ۴ درصدی و وام بلاعوض ۹ میلیون تومانی تسهیل شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۵ تا ۶ شرکت آماده عرضه موتورسیکلت به متقاضیان هستند و پس از انتخاب محصول، افراد با معرفی‌نامه به بانک عامل برای دریافت تسهیلات ۴ درصدی مراجعه می‌کنند.

بیش‌از ۱۱ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور تردد می‌کند

‌مدیر اداره نوسازی و جذب منابع مالی ایدرو با بیان اینکه حدود ۱۴ میلیون موتورسیکلت در کشور تردد می‌کند، گفت: بیش از ۱۱ میلیون دستگاه فرسوده هستند و سهم تهران حدود ۳ میلیون موتورسیکلت فرسوده است.

وی اعلام کرد: از سال آینده برنامه داریم تعداد نوسازی موتورسیکلت‌ها را به حدود ۷۰ هزار دستگاه در سال افزایش دهیم.