همه آنچه که برای مقایسه شیرآلات توکار و روکار نیاز دارید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، امروزه با تغییر سبک زندگی و افزایش توجه به جزئیات دکوراسیون، شیرآلات توکار به یکی از محبوبترین گزینهها تبدیل شده است. انتخاب شیر توکار مناسب نهتنها به زیبایی فضا کمک میکند، بلکه در مصرف آب، دوام و عمر مفید این تجهیز ساختمانی تأثیر زیادی دارد. با افزایش تنوع برندها و مدلها، بسیاری از خریداران با پرسشهایی در ذهن خود روبرو میشوند: قیمت شیرآلات چگونه تعیین میشود؟ و آیا شیرآلات توکار گزینه بهتری نسبت به مدلهای روکار است؟ در این مقاله سعی کردهایم به شکلی کامل، کاربردی و قابل اعتماد، تمام نکات لازم برای خرید شیرآلات مناسب را توضیح دهیم تا خریدی هوشمندانه و مطمئن داشته باشید.
شیرآلات توکار چیست و چه کاربردی دارد؟
شیرآلات توکار از انواع شیرآلات مدرن و مینیمال است که طرفداران بسیاری دارد. ساز و کار اصلی شیر توکار مانند بدنه مرکزی، بدنه دایورتر و… در عمق مشخصی از دیوار نصب میشود و تنها بخش قابل مشاهده بر روی دیوار پنل کنترل جریان و دمای آب است. این نوع شیرآلات ساختمانی به انواع شیر روشویی توکار، شیر توالت توکار، شیر حمام توکار و شیر ظرفشویی توکار دسته بندی میشود و در انواع طرح، رنگ و مدل عرضه میگردد. قیمت شیرآلات توکار نسبت به شیرآلات روکار بالاتر است و نصب آن پیچیدهتر، امّا زیبایی بسیاری فراهم میآورد.
شیرآلات توکار نسل جدیدی از شیرآلات ساختمانی است که بخش اصلی مکانیزم آنها داخل دیوار نصب میشود و فقط قسمتهای ضروری برای تعامل کاربران مانند اهرم، صفحه کنترل یا خروجی آب بر روی دیوار قرار دارند. طراحی مدرن شیرآلات توکار علاوه بر زیبایی، دکوراسیونی مینیمال با کمترین عنصر اضافی در محیط حمام یا سرویس بهداشتی ایجاد میکند. این سبک طراحی که ابتدا در پروژههای لوکس اروپا رواج داشت، امروز در ایران نیز به شدت مورد توجه قرار گرفته و در بیشتر پروژههای نوسازی و ساختمان سازی مدرن از آن استفاده میشود.
مهمترین ویژگیهای شیرآلات توکار عبارتاند از:
· طراحی مینیمال و بسیار شیک
· جلوگیری از شلوغی بصری
· امکان نظافت راحتتر دیوار و کاشی
· کاهش احتمال پوسیدگی قطعات در تماس با رطوبت
· مناسب برای حمامهای کوچک یا مدرن
این نوع شیرآلات بهخصوص در طراحی سرویس بهداشتیهای لوکس و دستشویی و حمام هتلها بسیار رایج شده و به همین دلیل جستجو برای شیرآلات توکار نسبت به گذشته افزایش زیادی یافته است.
مزایای شیرآلات توکار نسبت به شیرآلات معمولی
اگر شما هم در فکر انتخاب شیرآلات توکار هستید، احتمالاً میخواهید بدانید مزیتهای واقعی این سبک چیست و آیا ارزش پرداخت هزینه بالاتر را دارد یا نه موارد زیر را مطالعه کنید:
زیبایی چشمگیر: شیرآلات توکار ظاهر سرویس بهداشتی را مدرن و لاکچری میکنند. این موضوع، مخصوصاً برای خانههایی با طراحی چشمگیر ولوکس اهمیت زیادی دارد.
امنیت و دوام بیشتر: چون مکانیزم اصلی داخل دیوار قرار دارد، از تماس مستقیم با آب، ضربه، رطوبت در امان است. این موضوع باعث افزایش عمر مفید شیر میشود.
مناسب برای فضاهای کوچک: اگر حمام منزل کوچک است، شیرآلات توکار انتخابی فوقالعاده هستند چون هیچ جای اضافهای اشغال نمیکنند.
کیفیت بالاتر: عمر و کیفیت بدنه مرکزی و بدنه دایورتر شیرآلات توکار بالا است. بدنه یا باکس شیرآلات توکار معمولاً به روش فورج و تحت فشار تولید میشود؛ در حالی که شیرآلات روکار معمولاً حاصل فرایند ریخته گری هستند.
قیمت شیرآلات بر چه اساسی تعیین میشود؟
دامنه قیمت شیرآلات از قیمت شیرآلات ارزان تا لوکس را شامل میشود. بیشتر افراد، هنگام خرید شیرآلات بهداشتی، تنها به برند و قیمت شیرآلات توجه دارند؛ در حالی که مواردی مانند جنس، کیفیت و گارانتی در نظر گرفته نمیشوند. کیفیت شیرآلات لزوماً با مشاهده ظاهر و یا سبک سنگین کردن شیرآلات قابل تشخیص نیست. برخلاف باور عمومی، شیرآلات سبک نیز ممکن است با کیفیت باشند. وزن شیرآلات نشان دهنده میزان مواد اولیه به کار رفته در تولید شیر و عامل مهمی در تعیین قیمت شیرآلات است؛ اما سنگین بودن شیرآلات نشان دهنده کیفیت بالا نیست. بلکه استاندارد بودن مواد اولیه مهمترین عامل در تعیین کیفیت شیرآلات است.
اگر قصد خرید شیرآلات دارید، حتماً دیدهاید که تنوع و اختلاف قیمت شیرآلات بسیار زیاد است. برخی مدلها با قیمتی نسبتاً پایین عرضه میشوند و برخی دیگر چند برابر قیمت دارند. بازار شیرآلات یکی از متنوعترین بازارهای حوزه ساختمان، چه از نظر مدل و طرح و چه از نظر قیمت، است. برای اینکه بتوانید یک انتخاب دقیق داشته باشید، ابتدا باید عوامل مؤثر بر قیمت شیرآلات را بشناسید.
نوع آبکاری و مقاومت در برابر خوردگی: آبکاری علاوه بر زیبایی، شیرآلات را در برابر خط و خش و زنگزدگی محافظت میکند. آبکاری PVD از محبوبترین و بادوامترین روشها هستند که البته قیمت آنها کمی بالاتر از آبکاری نیکل-کروم است.
برند و گارانتی: برندهای معتبر خدمات پس از فروش واقعی ارائه میدهند. ممکن است چنین قیمت بیشتری داشته باشند اما ارزش خرید بالاتری نیز به دلیل گارانتی دارند. وجود کارت گارانتی ۵ تا ۱۰ ساله نشانگر کیفیت بالاست.
قیمت شیرآلات توکار: به دلیل نیاز به باکس توکار، کیفیت بالاتر مکانیزم داخلی و دشواری نصب، قیمت شیرآلات توکار معمولاً بیشتر است. به دلیل استفاده از باکس مخصوص، متریال مرغوبتر و نصب تخصصی، قیمت شیرآلات توکار معمولاً بالاتر از مدلهای سنتی است. اگرچه قیمت شیرآلات توکار بیشتر است، اما طول عمر بالاتر و زیبایی چشمگیر آن باعث میشود انتخابی مقرونبهصرفه در بلندمدت باشد.
جنس بدنه و آلیاژ مصرفی: مهمترین عامل تعیینکننده قیمت شیرآلات، ماده اولیه یا نوع آلیاژی است که در بدنه شیرآلات بهکار میرود.
شیرآلات توکار معمولاً از مواد باکیفیتتری ساخته میشوند، زیرا در صورت آسیب، تعویض آنها سختتر است و هزینههای بیشتری به مصرف کننده و یا حتی تولیدکننده تحمیل میکند.
برنج: بهترین و بادوامترین گزینه
استیل: مقاوم و ضدزنگ اما گران
پلاستیک و آلیاژهای غیر استاندارد یا سرب
شیرآلات توکار؛ انتخابی مدرن و آیندهگرا
با توجه به تمام نکات مطرح شده، میتوان گفت شیرآلات توکار یکی از بهترین گزینهها برای نوسازی سرویس بهداشتی هستند. این مدلها نهتنها از نظر ظاهری جذاب و مدرناند، بلکه دوام بالاتر، نظافت آسانتر و عملکرد بهتر نسبت به شیرآلات روکار دارند. اگرچه قیمت شیرآلات توکار کمی بالاتر است، اما در مقابل کیفیت ساخت، طول عمر بالا و ظاهر شیک آن کاملاً ارزش سرمایهگذاری دارد. برند شیرآلات کاویان با بیش از ۲۰ سال تجربه در تولید شیرآلات ساختمانی، یکی از خلاقترین شرکتهای ایرانی در زمینه شیرآلات توکار و روکار است و میتوانید محصولات این شرکت را در فروشگاه اینترنتی شیرآلات کاویان ( https://www.kavianhamafza.com) مشاهده و بررسی کنید. این شرکت با استفاده از مواد اولیه باکیفیت، تجهیزات مدرن و استانداردهای جهانی، محصولاتی تولید میکند که هم از نظر طراحی و هم از نظر دوام در سطح بسیار بالایی قرار دارند.
