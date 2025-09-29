۷ هزار قلم انواع لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق در سمنان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان با تاکید بر اینکه قاطعانه با پدیده شوم قاچاق در استان برخورد می شود، ابراز داشت: رویکرد این طرح حمایت از تولید و رعایت حقوق مصرف کنندگان است.

وی افزود: در پی اشراف اطلاعاتی پلیس امنیت اقتصادی استان مبنی بر وجود قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی در سمنان موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه فردی این لوازم قاچاق را داخل انبار واقع در شهرک غرب سمنان مخفی کرده بود، ابراز داشت: با هماهنگی قضایی از این انبار بازدید لازم به عمل آمد.

حسینی از کشف هفت هزار قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در بازرسی انبار خبر داد و تصریح کرد: انبار مذکور پلمب و فرد متهم به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شده است.

وی افزود: ارزش کالاهای کشف شده طبق نظر کارشناسان امر ۱۱ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال برآورد شده است.