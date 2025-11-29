سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیاثر بودن افزایش جریمههای رانندگی در بازدارندگی تخلفات، اعلام کرد: میزان جرایم موجود با شرایط اقتصادی امروز هیچ تناسبی ندارد و نمیتواند رفتار رانندگان متخلف را اصلاح کند.
وی افزود: با وجود اینکه جریمهها افزایش یافت، اما عملاً بازدارندگی لازم را ایجاد نکرد.
به گفته سردار حسینی، پیشنهاد اولیه پلیس برای افزایش بازدارندگی، در فرآیند تصمیمگیری «بهشدت تعدیل» شد و خروجی نهایی با آنچه پلیس مدنظر داشت فاصله زیادی دارد.
وی افزود: در یک سال و نیم گذشته، تورم عملاً همان افزایش اندک جریمهها را هم بیاثر کرد.
رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر اینکه حل مسئله بازدارندگی نیازمند دو اقدام جدی است، گفت: اول، بالا بردن نرخ جریمهها به میزانی که فرد هنگام تخلف محاسبه کند آیا هزینهاش میصرفد یا نه و به این نتیجه برسد که نمیصرفد. دوم، قطعیت و حتمیت مجازات؛ مسئله امروز ما فقط مقدار جریمه نیست، بلکه این است که چند درصد احتمال دارد فرد متخلف واقعاً جریمه شود. این عدد بسیار پایین است و باید اصلاح شود.
سردار حسینی در ادامه تصریح کرد: وقتی احتمال برخورد کم است، حتی جریمه بالا هم اثر ندارد. بنابراین باید هر دو موضوع، یعنی میزان جریمه و حتمیت برخورد، همزمان پیگیری شود.
وی در جمعبندی وضعیت موجود گفت: اگر بخواهم صریح بگویم، هنوز هم جریمهها بازدارندگی ندارند. بهتر است بگوییم وضعیت نسبت به سال گذشته نه بهتر شده و نه بدتر؛ فراوانی تخلفات تقریباً همان است و عملاً تغییری در رفتارها ایجاد نشده است.
