  1. جامعه
  2. انتظامی
۸ آذر ۱۴۰۴، ۷:۲۵

سردار حسینی: افزایش جریمه‌ تخلفات رانندگی زیربار تورم بی‌اثر ماند

سردار حسینی: افزایش جریمه‌ تخلفات رانندگی زیربار تورم بی‌اثر ماند

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: افزایش جریمه‌های تخلفات رانندگی زیر بار تورم بی‌اثر مانده و هنوز نتوانسته رفتار رانندگان متخلف را اصلاح کند.

سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بی‌اثر بودن افزایش جریمه‌های رانندگی در بازدارندگی تخلفات، اعلام کرد: میزان جرایم موجود با شرایط اقتصادی امروز هیچ تناسبی ندارد و نمی‌تواند رفتار رانندگان متخلف را اصلاح کند.

وی افزود: با وجود اینکه جریمه‌ها افزایش یافت، اما عملاً بازدارندگی لازم را ایجاد نکرد.

به گفته سردار حسینی، پیشنهاد اولیه پلیس برای افزایش بازدارندگی، در فرآیند تصمیم‌گیری «به‌شدت تعدیل» شد و خروجی نهایی با آنچه پلیس مدنظر داشت فاصله زیادی دارد.

وی افزود: در یک سال و نیم گذشته، تورم عملاً همان افزایش اندک جریمه‌ها را هم بی‌اثر کرد.

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر اینکه حل مسئله بازدارندگی نیازمند دو اقدام جدی است، گفت: اول، بالا بردن نرخ جریمه‌ها به میزانی که فرد هنگام تخلف محاسبه کند آیا هزینه‌اش می‌صرفد یا نه و به این نتیجه برسد که نمی‌صرفد. دوم، قطعیت و حتمیت مجازات؛ مسئله امروز ما فقط مقدار جریمه نیست، بلکه این است که چند درصد احتمال دارد فرد متخلف واقعاً جریمه شود. این عدد بسیار پایین است و باید اصلاح شود.

سردار حسینی در ادامه تصریح کرد: وقتی احتمال برخورد کم است، حتی جریمه بالا هم اثر ندارد. بنابراین باید هر دو موضوع، یعنی میزان جریمه و حتمیت برخورد، هم‌زمان پیگیری شود.

وی در جمع‌بندی وضعیت موجود گفت: اگر بخواهم صریح بگویم، هنوز هم جریمه‌ها بازدارندگی ندارند. بهتر است بگوییم وضعیت نسبت به سال گذشته نه بهتر شده و نه بدتر؛ فراوانی تخلفات تقریباً همان است و عملاً تغییری در رفتارها ایجاد نشده است.

کد خبر 6669238

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      1 0
      پاسخ
      حقوق و درآمد مردم هم زیر بار تورم بی اثر ماند
    • یاسر بن عامر IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      2 0
      پاسخ
      آقا جان این جریمه ها خیلی ناچیزه. بازدارنده نیست. همه جای دنیا چهار چشمی مراقبن که جریمه نشن. تویه کشور ما کسی براش جریمه اهمیت نداره. هم نرخ باید بالا بره و هم قانونی بذارید که راننده ها را مجبور به تسویه جرائم در هر ۶ ماه از سال کنه. "خصوصا جریمه ی نداشتن معاینه فنی را باید چسبوند به سقف" اونوقت بعد از ۲ سال میبینید که کجی ها درست میشه.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها