استقلال با سه غایب مقابل فولاد خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال خود را برای دیدار حساس فردا مقابل فولاد خوزستان در هفته یازدهم لیگ برتر آماده می‌کند، اما در این مسابقه با چند غایب مهم روبه‌رو خواهد بود.

منیر الحدادی و داکنز نازون به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم در این دیدار نیستند و فرصت حضور در میدان را نخواهند داشت. همچنین آرمین سهرابیان، مدافع آبی‌پوشان، به دلیل مسائل انضباطی در اختیار تیم قرار ندارد و اجازه بازی پیدا نکرده است.

با این حال، سایر بازیکنان تیم برای این دیدار حساس در دسترس کادر فنی هستند و تمرینات آماده‌سازی با حضور تمامی بازیکنان برگزار شده است. کادر فنی استقلال امیدوار است بازیکنان موجود بتوانند با ارائه بهترین عملکرد، جای خالی غایبان را پر کنند و تیم را به نتیجه مطلوب برسانند.

این دیدار فردا یکشنبه ۹ آذر در ورزشگاه شهدای شهر قدس و از ساعت ۱۶:۱۵ برگزار خواهد شد و اهمیت بالای آن برای استقلال، هم از نظر جدول لیگ برتر و هم برای حفظ روند آماده‌سازی تیم در ادامه فصل، مورد توجه است.

این دیدار به عنوان یکی از مسابقات کلیدی هفته یازدهم، می‌تواند روند استقلال در جدول لیگ برتر را تحت تأثیر قرار دهد و هواداران آبی‌پوش امیدوارند تیم با تمام توان خود وارد زمین شود.