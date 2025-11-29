برگزاری جلسه ساپینتو و تاجرنیا پیرامون دربی و مسابقات آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال ظهر امروز شنبه ۸ آذر جلسه‌ای کاری با علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال برگزار کرد. این جلسه که در محل باشگاه برگزار شد، با هدف بررسی وضعیت تیم، مسائل مربوط به بازیکنان و آماده‌سازی تیم برای دیدارهای حساس پیش رو انجام شد.

در این جلسه مسائل فنی و برنامه‌ریزی تیم، روند تمرینات و آمادگی بازیکنان مورد بررسی قرار گرفت و ساپینتو نکات مدنظر خود را در خصوص عملکرد تیم و رفع نقاط ضعف به سرپرست باشگاه منتقل کرد.

یکی از محورهای مهم این جلسه، بررسی وضعیت منیر الحدادی، ستاره اسپانیایی استقلال بود که با مصدومیت دست و پنجه نرم می‌کند و حضور او در دیدار دربی ۱۰۶ در هاله‌ای از ابهام است.

برنامه‌های استقلال برای دیدار دربی ۱۰۶ پایتخت و مسابقات پیش رو نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. ساپینتو در این جلسه بر اهمیت بازی‌های حساس پیش رو، از جمله دربی و مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲، تاکید کرد و خواستار هماهنگی کامل مدیریت باشگاه با کادر فنی برای فراهم شدن شرایط مطلوب تیم شد.

همچنین موضوعات جانبی مربوط به مدیریت تیم، زمان‌بندی تمرینات، ریکاوری بازیکنان و آماده‌سازی فنی و تاکتیکی از دیگر محورهای جلسه بود که مورد توجه قرار گرفت تا تیم با آمادگی کامل و بدون حاشیه به دیدارهای پیش رو وارد شود.

برگزاری این جلسه نشان‌دهنده تلاش مدیریت باشگاه و کادر فنی برای هم‌راستایی برنامه‌ها و تمرکز بر موفقیت تیم در هفته‌های حساس لیگ برتر و رقابت‌های آسیایی است.

*فرزانه صفایی شاد