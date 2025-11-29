  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

برگزاری جلسه ساپینتو و تاجرنیا پیرامون دربی و مسابقات آسیایی

سرمربی و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال امروز شنبه جلسه ای را در رابطه با مسائل مختلف از جمله دیدار با پرسپولیس در دربی ۱۰۶ برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال ظهر امروز شنبه ۸ آذر جلسه‌ای کاری با علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال برگزار کرد. این جلسه که در محل باشگاه برگزار شد، با هدف بررسی وضعیت تیم، مسائل مربوط به بازیکنان و آماده‌سازی تیم برای دیدارهای حساس پیش رو انجام شد.

در این جلسه مسائل فنی و برنامه‌ریزی تیم، روند تمرینات و آمادگی بازیکنان مورد بررسی قرار گرفت و ساپینتو نکات مدنظر خود را در خصوص عملکرد تیم و رفع نقاط ضعف به سرپرست باشگاه منتقل کرد.

یکی از محورهای مهم این جلسه، بررسی وضعیت منیر الحدادی، ستاره اسپانیایی استقلال بود که با مصدومیت دست و پنجه نرم می‌کند و حضور او در دیدار دربی ۱۰۶ در هاله‌ای از ابهام است.

برنامه‌های استقلال برای دیدار دربی ۱۰۶ پایتخت و مسابقات پیش رو نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. ساپینتو در این جلسه بر اهمیت بازی‌های حساس پیش رو، از جمله دربی و مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲، تاکید کرد و خواستار هماهنگی کامل مدیریت باشگاه با کادر فنی برای فراهم شدن شرایط مطلوب تیم شد.

همچنین موضوعات جانبی مربوط به مدیریت تیم، زمان‌بندی تمرینات، ریکاوری بازیکنان و آماده‌سازی فنی و تاکتیکی از دیگر محورهای جلسه بود که مورد توجه قرار گرفت تا تیم با آمادگی کامل و بدون حاشیه به دیدارهای پیش رو وارد شود.

برگزاری این جلسه نشان‌دهنده تلاش مدیریت باشگاه و کادر فنی برای هم‌راستایی برنامه‌ها و تمرکز بر موفقیت تیم در هفته‌های حساس لیگ برتر و رقابت‌های آسیایی است.

*فرزانه صفایی شاد

کد خبر 6671741

