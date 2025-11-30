ترکیب احتمالی استقلال مقابل فولاد/ تغییر مهم در یک پست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال امروز یکشنبه ۹ آذر در دیداری مهم و حساس به مصاف فولاد خوزستان می‌رود. این مسابقه از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد.

ریکاردو ساپینتو در این دیدار سه بازیکن خود را در اختیار ندارد؛ داکنز نازون و منیر الحدادی به علت مصدومیت غایب هستند و آرمین سهرابیان نیز به دلیل مسائل انضباطی اجازه همراهی تیم را ندارد. سایر بازیکنان استقلال برای حضور در این بازی آماده هستند.

درون دروازه، ساپینتو به احتمال زیاد بار دیگر از آنتونیو آدان استفاده می‌کند تا حبیب فرعباسی با شرایط بهتری خود را برای دیدار حساس مقابل پرسپولیس در دربی ۱۰۶ که روز جمعه ۱۴ آذر برگزار می‌شود، آماده کند. با این حال، فرعباسی مشکلی برای حضور در ترکیب اصلی استقلال ندارد.

با توجه به سه اخطاره بودن رستم آشورماتوف، سرمربی پرتغالی استقلال احتمالاً از عارف آقاسی در ترکیب اصلی بهره می‌برد تا او در کنار سامان فلاح زوج خط دفاعی آبی‌پوشان را تشکیل دهد. در کناره‌های خط دفاعی نیز حسین گودرزی و صالح حردانی حضور خواهند داشت.

در خط میانی، دیدیه اندونگ بار دیگر در ترکیب اصلی قرار می‌گیرد و احتمالاً روزبه چشمی در کنار او بازی خواهد کرد. یاسر آسانی به عنوان وینگر راست و علیرضا کوشکی در سمت چپ برای استقلال به میدان می‌روند.

در ادامه، امیرمحمد رزاقی‌نیا به احتمال فراوان مانند بازی‌های قبل در ترکیب اصلی قرار می‌گیرد و نقش بازیکن پشت مهاجم را ایفا خواهد کرد. در خط حمله نیز سعید سحرخیزان گزینه اصلی ساپینتو است و امیدوار است بتواند بار دیگر برای آبی‌ها گلزنی کند.

ترکیب احتمالی استقلال برای بازی با فولاد به شرح زیر است:

آنتونیو آدان (حبیب فرعباسی)، سامان فلاح، عارف آقاسی، صالح حردانی، حسین گودرزی، دیدیه اندونگ، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی نیا، علیرضا کوشکی، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان