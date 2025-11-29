مدافع استقلال همچنان بلاتکلیف است

به گزارش خبرنگار مهر، آرمین سهرابیان مدافع تیم فوتبال استقلال که پیش از دیدار این تیم مقابل الوصل امارات در چارچوب هفته پنجم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ به دلیل انتشار یک ویدئوی جنجالی در فضای مجازی از حضور در تمرینات منع شده بود، همچنان در وضعیت نامشخص و مبهمی قرار دارد.

سهرابیان پس از انتشار این ویدئو، با تصمیم مدیریت استقلال موقتاً از تمرینات کنار گذاشته شد تا بررسی‌های لازم در مورد این اتفاق انجام شود. با این حال، با وجود گذشت چند روز، تکلیف این بازیکن هنوز روشن نشده و باشگاه نیز موضع رسمی در مورد زمان بازگشت او اعلام نکرده است.

این مدافع فعلاً اجازه همراهی با تیم را ندارد و همچنان از شرکت در تمرینات گروهی محروم است. قرار بود برای او جلسه انضباطی تشکیل و تصمیم‌گیری شود که تاکنون خبری روی خروجی رسانه باشگاه قرار نگرفته و او برای دیدار فردا با فولاد خوزستان در هفته یازدهم لیگ برتر هم غایب خواهد بود.