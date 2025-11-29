به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در دیداری حساس از هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ میزبان الوصل امارات بود؛ مسابقهای که برای نماینده ایران اهمیت زیادی داشت، چرا که آبیپوشان پایتخت برای اینکه شانس صعود خود را حفظ کنند، به سه امتیاز کامل این دیدار نیاز مبرم داشتند.
با وجود اینکه شاگردان ریکاردو ساپینتو با حمایت گسترده هواداران وارد زمین شدند و در بخشهایی از مسابقه عملکرد قابل قبولی داشتند، اما در نهایت نتوانستند از امتیاز میزبانی به بهترین شکل استفاده کنند و دو امتیاز بسیار مهم را در ورزشگاه شهدای شهر قدس از دست دادند. این نتیجه در شرایطی رقم خورد که آبیها با توجه به وضعیت جدول، میتوانستند با پیروزی برابر الوصل تا حد زیادی مسیر خود را برای صعود هموار کنند.
از دست رفتن امتیازات خانگی باعث شد تا سرنوشت استقلال برای رسیدن به مرحله حذفی این رقابتها به هفته پایانی کشیده شود؛ جایی که آبیپوشان باید به مصاف المحرق بحرین بروند. استقلال در آن دیدار محکوم به پیروزی خواهد بود و هر نتیجهای غیر از کسب سه امتیاز، به معنای حذف نماینده ایران از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ۲ خواهد بود.
استقلال نمیتواند بازی را مدیریت کند
علی لطیفی پیشکسوت استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر در ارزیابی شرایط فنی این تیم اظهار داشت: تصور من این است که استقلال همچنان به دلیل نداشتن بازیکنان باتجربه در زمین، در مدیریت بازی دچار مشکل است. زمانی که یک تیم جلو میافتد، بازیکنان باتجربه میتوانند ریتم بازی را کنترل کنند و زمانی که عقب میافتند، به لحاظ روانی به بازیکنان جوان کمک میکنند؛ اما استقلال چه در زمان پیش بودن و چه عقب افتادن، دچار مشکل روحی میشود.
یاسر آسانی کاملاً مهار شده بود
وی افزود: قبل از اینکه گل بخورد، استقلال خوب بود و موقعیت داشت و باید بازی را در میآورد، اما بعضی مواقع بیحوصله بازی میکند و از موقعیتها استفاده نمیشود. یکی از دلایل این موضوع، نبود یک مهاجم کلاسیک است که بتواند حفظ توپ کند؛ یعنی یک «شماره ۹» واقعی. در نتیجه این مسئله در زمین کاملاً مشهود است. همچنین تیم حریف آنالیز خوبی کرده بود و یاسر آسانی را در بیشتر دقایق مهار کرد و او نتوانست کاری از پیش ببرد.
لطیفی ادامه داد: حتی در فوتبال اروپا هم تیمهای بزرگ از ترکیب بازیکنان جوان و باتجربه استفاده میکنند. این ترکیب باعث میشود نیروی جوانی و انرژی در کنار تجربه قرار بگیرد و تیم در بحرانها کم نیاورد؛ درست مثل پرسپولیس، سپاهان و تراکتور.
آدان از لحاظ بدنی دچار افت شده است
پیشکسوت استقلال درباره انتقادها نسبت به عملکرد «آدان» نیز گفت: وقتی بازیکنی ۲۰ یا ۲۱ ساله است و دچار مصدومیتی میشود که یک فصل او را دور از میادین نگه میدارد، بازگشت به فرم بازی حداقل دو سال زمان میبرد و کاری هم نمیتوان کرد. زمانی که او را به استقلال میآوردند، به نظری جویباری هم گفتم که این بازیکن مشکل دارد و از لحاظ بدنی و رفلکس دچار افت شده است. او تجربه دارد اما در لحظات حساس سانتیمتر آخر را کم میآورد. حتی در گلهایی که میخورد نیز همین مسئله دیده میشود. باور من این است که او هنوز نمیتواند دروازه بان صددرصد آماده باشد.
مدیریت کردن بازیکنان نیمکت نشین هنر میخواهد
لطیفی درباره نیمکتنشینی بازیکنان مطرح استقلال از جمله ابوالفضل جلالی و اظهارات رامین رضائیان پس از بازی، گفت: این مسائل میتواند در ادامه مسیر برای استقلال حاشیهساز باشد. دو هفته قبل هم گفته بودم که بیرون گذاشتن بازیکنان بزرگ خطر دارد. استقلال بازیکنان بزرگ داخلی و خارجی زیادی دارد و این بازیکنان اگر یک یا دو بازی نتیجه نگیرند، همانطور که بعد از بازی با الوصل دیده شد، اعتراضها دوباره شروع میشود. این وضعیت خودش میتواند تبدیل به یک «بمب» شود.
وی ادامه داد: مدیریت چنین بازیکنانی کار بسیار سختی است و اگر هرکدام از آنها ناراضی شوند، هیچ اشکالی ندارد اما این موضوع میتواند پاشنه آشیل ساپینتو و استقلال باشد. من زمانی که استقلال بازی را میبرد هم این موارد را گوشزد کردم و همچنان بر همان نظر هستم.
