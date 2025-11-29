به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی خود را برای دیدار مقابل فولاد خوزستان در هفته یازدهم لیگ برتر آماده میکند که این مسابقه فردا یکشنبه ۹ آذر برگزار خواهد شد. آبیپوشان پس از این بازی، آماده برگزاری دربی ۱۰۶ پایتخت برابر پرسپولیس میشوند؛ دیداری که ۱۴ آذر و به میزبانی ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگزار خواهد شد.
استقلالیها پس از تقابل با پرسپولیس باید به مصاف ملوان بروند و سپس آبیها در مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی مقابل فولاد هرمزگان قرار میگیرند؛ دیداری که قرار است اواخر آذرماه برگزار شود. پس از آن نیز استقلال یک مسابقه مهم و سرنوشتساز در پیش دارد و باید در تاریخ ۳ دی در شهر منامه بحرین رو در روی المحرق قرار بگیرد؛ مسابقهای که نقش تعیینکنندهای در مسیر صعود این تیم به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا ۲ خواهد داشت.
بر همین اساس، مدیران باشگاه استقلال در تلاش هستند زمان دیدار با فولاد هرمزگان در مرحله یکهشتم نهایی را به تعویق بیندازند تا تیم با آمادگی بیشتری راهی دیدار حساس برابر المحرق شود و بتواند با کسب پیروزی، جواز حضور در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا ۲ را به دست آورد.
