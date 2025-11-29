به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر شنبه در پنجمین نشست شورای اداری استان اظهار کرد: روحیه جهادی و بسیجی تنها محدود به فعالیتهای نظامی نیست و در تمامی عرصههای اقتصادی، عمرانی و خدماتی نیز مؤثر است.
وی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری افزود: ایشان همواره حمایت خود را از اقدامات دولت و مدیران اجرایی اعلام کردهاند و بر عدالت و اجرای صحیح وظایف تأکید دارند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: این بیانات، مسئولیت ما را سنگینتر کرده و تاکید میکند که مدیران استان باید بهصورت همهجانبه در خدمت مردم باشند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، اولویت اصلی کاهش فشار معیشتی مردم است و مدیریت عرضه و حمایت از تولیدکنندگان باید عادلانه و شفاف انجام شود.
زندیه وکیلی تاکید کرد: با وجود محدودیت منابع مالی دولتی، پروژههایی که سالها متوقف شده بودند، اکنون با همت مجموعه مدیریتی استان در حال تکمیل هستند.
وی افزود: نمونه شاخص آن، پروژه ورودی اراک از سمت شازند است که پس از حدود ۱۵ سال تعطیلی، ظرف چند ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
زندیه وکیلی تصریح کرد: با تداوم روحیه جهادی و مدیریت منابع، استان قادر است به اهداف توسعهای در حوزه انرژی، راه و اقتصاد دست یابد و الگویی موفق برای سایر استانها باشد.
پروازهای اقتصادی اراک تا پایان سال جاری راه اندازی میشود
استاندار مرکزی گفت: پروژه خرید هواپیماهای ملکی شهر اراک ظرف دو تا سه روز آینده آغاز و تا پایان سال جاری به استان منتقل خواهد شد.
وی افزود: با این اقدام، پروازهای با توجیه اقتصادی از جمله مسیر مشهد مقدس و سایر مسیرها به زودی تا پایان سال در استان برقرار خواهد شد.
زندیه وکیلی تصریح کرد: با توجه به کاهش شدید بارندگیها، شدیدترین خشکسالی در تاریخ ایران را خواهیم داشت و مدیریت هوشمند مصرف آب توسط دستگاههای اجرایی و مردم مورد تأکید است.
وی ادامه داد: برنامههای سازگاری با کمآبی بهطور کارشناسی تدوین و ابلاغ شده است و اجرای دقیق آنها برای بهرهبرداری حداکثری از منابع محدود ضروری است.
زندیه وکیلی تاکید کرد: دستگاههای اجرایی موظف به ارتقای رضایت مردم و رعایت اخلاق حرفهای کارکنان هستند و پاسخگویی شفاف به شهروندان باید در اولویت برنامههای کاری قرار گیرد.
وی افزود: رضایت مردم از عملکرد دستگاهها در استان مرکزی در سال گذشته پایین بوده و استان در میان پنج استان آخر کشور قرار داشته است، که این وضعیت قابل قبول نیست.
زندیه وکیلی تصریح کرد: دستگاههای با عملکرد پایینتر از متوسط ابلاغ شده و ارزیابی مجدد آنها پایان سال انجام میشود تا رضایت مردم ارتقا یابد.
وی گفت: مردم استان مرکزی به طور ذاتی مطالبه گر هستند و دستگاهها باید علاوه بر انجام صحیح وظایف، عملکرد خود را توضیح دهند و کارمندان مرتبط با مردم، اخلاق حرفهای را رعایت کرده و پاسخگوی نیازهای شهروندان، بهویژه گروههای آسیبپذیر باشند.
زندیه وکیلی تاکید کرد: علاوه بر انجام صحیح وظایف، تشریح عملکرد و پاسخگویی صادقانه به مردم برای جلب رضایت و ارتقای اعتماد عمومی ضروری است.
افزایش ردیفهای جدید بودجه به پروژههای ضروری استان با پیگیری مدیران امکانپذیر است
استاندار مرکزی گفت: با وجود نیاز به بهبود در برخی حوزهها، اقدامات عمرانی و توسعهای بهطور مستمر در حال اجرا و برنامهریزی با همکاری دستگاههای اجرایی ادامه دارد.
وی افزود: مصرف گاز نباید بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش یابد، چراکه کاهش بیش از این میزان مشمول جریمه میشود.
زندیه وکیلی تصریح کرد: اقدامات کاهش مصرف شامل هوشمندسازی موتورخانهها و تعمیرات تجهیزات گرمایشی است که بهتنهایی میتواند کاهش ۲۰ درصدی مصرف را تحقق بخشد.
وی ادامه داد: این اقدامات توسط دستگاههای ذیربط بهصورت رایگان انجام میشود و پیگیری آن بر عهده مدیران است.
زندیه وکیلی تاکید کرد: هدف از تعطیلی پنجشنبهها کنترل مصرف انرژی است؛ موتورخانهها از چهارشنبه ساعت ۱۲ خاموش و شنبه صبح مجدداً روشن میشوند و تمامی دستگاهها موظف به ممیزی و نظارت برای تحقق فرهنگسازی انرژی هستند.
استاندار مرکزی افزود: تصمیمات مرتبط با تعطیلیها و دورکاری در هر دستگاه بر عهده مدیران همان دستگاه است در دستگاههای خدمترسان، رضایت مردم همواره در اولویت است.
وی گفت: دانشگاهها بر اساس نیاز و تجربه سال گذشته تصمیم میگیرند اما در دستگاههای خدمترسان، ارائه خدمات بدون وقفه اولویت دارد.
زندیه وکیلی با اشاره به لایحه بودجه تاکید کرد: فرصت بسیار محدودی برای تقدیم لایحه بودجه از دولت به مجلس باقی مانده است.
وی افزود: دستگاههای اجرایی میتوانند پروژههای دارای ردیف را پیگیری و اعتبارات آنها را افزایش دهند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: همچنین با همکاری نمایندگان مجلس، امکان ایجاد ردیفهای جدید برای پروژهها وجود دارد و مدیرانی که موفق به اضافه کردن ردیفهای جدید شوند مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
وی گفت: این فرصت باید با جدیت و سرعت استفاده شود تا پروژههای ضروری استان مرکزی در قانون بودجه سال جاری پیشبینی و تأمین اعتبار شوند.
