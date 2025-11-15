خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: در دل شهری که همواره میان گذشتهای فرهنگی و آیندهای صنعتی در رفتوآمد بوده «تالار مرکزی اراک» به بنایی بدل شده که بیش از هر چیز، روایتگرِ صبرِ یک جامعه است.
پروژهای که سال ۱۳۸۶ کلنگ آغازش بر زمین نشست به این امید که اراک نیز صاحب مرکزی جامع برای هنرهای نمایشی، موسیقی، آئینها و رویدادهای بزرگ فرهنگی شود اما اکنون پس از هجده سال، این سازه نیمهتمام همچون پرسشی بزرگ در برابر همهٔ مدیران و شهروندان ایستاده است، چرا رویایی که قرار بود چندسال بعد به ثمر برسد، هنوز در مرحله وعده و انتظار باقی مانده است؟
تالار مرکزی تنها یک ساختمان نیست بلکه نمادِ تأخیرهای مزمن در زیرساختهای فرهنگی است. خطهای ناتمام این سازه، شبیه جملهای است که سالهاست نقطهاش گذاشته نشده؛ جملهای که در آن هر تغییر مدیریتی، هر نوسان بودجه و هر موج تورم، یکبار دیگر روند کار را از ابتدا بازنویسی کرده است.
اکنون این پروژه نه یک کارگاه ساختمانی، بلکه آینهای است که در آن میتوان تصویر پیچیده تصمیمگیری، تخصیص منابع و اولویتگذاری فرهنگی در استان را مشاهده کرد.
تالار مرکزی اراک اگر روزی کامل شود ظرفیت آن را دارد که به مهمترین بستر برای شکوفایی هنرهای صحنهای، تئاترهای حرفهای، کنسرتها و گردهماییهای رسمی تبدیل شود؛ اما تا آن روز، همچنان داستانی ناتمام است.
زیرساختهای فرهنگی زمینهساز پرورش استعدادهای هنری استان مرکزی است
استاندار مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقش زیرساختهای تخصصی در شکوفایی ظرفیتهای هنری استان، ایجاد فضاهای مجهز فرهنگی، مسیر رشد نسل جدید هنرمندان را هموار میکند.
مهدی زندیه وکیلی گفت: اجرای تالار مرکزی اراک پس از بیش از یک دهه به مرحله آمادهسازی برای بهرهبرداری رسیده و افتتاح رسمی آن در ماههای آینده برنامهریزی شده است.
وی افزود: با توافق وزارت فرهنگ و ارشاد، تأمین منابع مالی تکمیل بخشهای باقیمانده ادامه دارد و تنها بخش محدودی از تأسیسات نیازمند تکمیل است.
زندیهوکیلی تصریح کرد: تالار مرکزی اراک با دو سالن تخصصی تئاتر و موسیقی، جزو تالارهای شاخص کشور است و قابلیت میزبانی برنامههای ملی و بینالمللی را دارد.
وی ادامه داد: این پروژه تاکنون ۲,۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار دریافت کرده و هزینه اجرای مجدد آن در حال حاضر، بدون احتساب زمین و مجوزها، بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال برآورد میشود.
استاندار مرکزی با اشاره به پیشینه فرهنگی این استان تأکید کرد: اراک بهعنوان یکی از مراکز قدیمی فرهنگی کشور، با توسعه زیرساختها زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای هنری جدید را فراهم میکند.
وی افزود: استان مرکزی در تمام مراحل اجرای این طرح همراه بوده و حمایتهای لازم تا زمان بهرهبرداری کامل ادامه خواهد داشت.
زندیه وکیلی تصریح کرد: زیرساختهای فرهنگی زمینه ساز پرورش استعدادهای هنری استان مرکزی است و توسعه این فضاها نهتنها موجب رشد هنرمندان محلی میشود بلکه ظرفیت استان مرکزی را برای میزبانی رویدادهای ملی و بینالمللی نیز افزایش میدهد.
تالار مرکزی اراک تا دهه فجر به بهرهبرداری میرسد
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تالار مرکزی اراک پس از ۱۸ سال انتظار و تکمیل مراحل نهایی با پیشبینی تکمیل نورپردازی و تأسیسات برقی، تا دهه فجر امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
سید محمد جمالیان گفت: تالار مرکزی اراک به عنوان یکی از بزرگترین و پیشرفتهترین سنهای هنری و فعالیتهای تئاتری غرب کشور شناخته میشود.
وی افزود: این تالار سه طبقه با طراحی بهروز و امکانات گسترده به یکی از ظرفیتهای مهم فرهنگی و هنری استان مرکزی بدل خواهد شد.
جمالیان با تأکید بر جایگاه فرهنگی و هنری تالار مرکزی برای جوانان و نخبگان استان تصریح کرد: با توجه به علاقه و استعداد قابل توجه این قشر در حوزه هنر و فرهنگ، همواره تلاشها برای تسریع روند تکمیل پروژه پیگیری بوده است.
وی ادامه داد: در سال جاری با موافقت سازمان برنامه و بودجه مبلغ ۱,۲۰۰ میلیارد ریال برای تأمین بودجه تالار مرکزی اختصاص یافت.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: علاوه بر بودجه مصوب، معاون وزیر میراث فرهنگی نیز دو ماه پیش از پروژه بازدید و روند تسریع تکمیل آن بررسی شد.
جمالیان گفت: تالار مرکزی اراک با سن سه طبقه که نمونهای منحصربهفرد در غرب کشور است، پس از تکمیل نورپردازی و تأسیسات برقی، تا دهه فجر امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
جمالیان ادامه داد: بر اساس سیاست کلی دولت و برنامه هفتم توسعه، پیشنهاد شده است که پس از افتتاح، نگهداشت تالار از طریق برونسپاری به بخش خصوصی انجام شود، زیرا تأمین و جذب نیرو برای نگهداشت چنین پروژه وسیعی نیازمند حداقل ۱۰۰ نفر نیرو و مجوزهای جذب است.
وی افزود: در صورتی که شخص متخصص و متعهدی برای برون سپاری پیدا شود این روش از لحاظ کیفیت و هزینه مؤثرتر خواهد بود و در صورتی که ضوابط لازم رعایت نشود واگذاری این پروژه وسیع به بخش خصوصی بدون مدیریت تخصصی مناسب، امکانپذیر نخواهد بود.
جمالیان بیان کرد: تالار مرکزی اراک، با امکانات پیشرفته و ظرفیتهای فرهنگی و هنری گسترده، نویدبخش رشد فعالیتهای هنری، فرهنگی و تئاتری در استان مرکزی و جذب مشارکت نخبگان و جوانان خواهد بود.
تالار مرکزی اراک، نمونهای منحصر به فرد در غرب کشور به شمار میرود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: واگذاری تالار مرکزی اراک به بخش خصوصی پیامدهای جدی برای فعالیتهای فرهنگی این استان دارد و نمیتوان با اظهارنظرهای شتابزده درباره آن حکم داد.
علی ایزدی گفت: تالار مرکزی اراک که عملیات اجرایی آن از سال ۸۶ آغاز شده است پس از ۱۸ سال و با ثبت پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد در آستانه بهرهبرداری و آماده افتتاح در بهمنماه قرار دارد.
وی افزود: بر اساس قول مساعد معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، تأمین اعتبارات مورد نیاز این پروژه با بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفته است.
ایزدی تصریح کرد: این مجموعه فرهنگی هنری دارای امکانات متنوعی شامل سالن موسیقی با ظرفیت ۳۱۰ نفر، سالن نمایش با ۶۲۵ صندلی، بلک باکس ۱۲۰ نفره، سالن گالری و نگارخانه، کلاسها و کارگاههای آموزشی است.
وی ادامه داد: همچنین ۴۵ پارکینگ برای مراجعان پیشبینی شده است و تمامی بخشهای تاسیساتی پروژه دارای یک سال گارانتی توسط پیمانکاران خواهند بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی تاکید کرد: تالار مرکزی اراک، نمونهای منحصر به فرد در غرب کشور به شمار میرود.
وی افزود: بر همین اساس واگذاری آن به بخش خصوصی، با توجه به بررسیهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که هزینه اجرای آن بیش از ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده، در حال حاضر به صرفه نیست، چرا که پس از دو سال بهرهبرداری، ارزش سرمایهگذاری کاهش یافته و مستهلک میشود.
ایزدی گفت: تصمیمگیری نهایی درباره واگذاری تالار مرکزی، نیازمند جلسه مشترک بین نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است و انتظار است تصمیمگیریها تنها در حیطه مسئولان مرتبط انجام شود.
ایزدی ادامه داد: هنرمندان سرزمین آفتاب سالها در انتظار فراهم شدن فضایی مناسب برای اجرای برنامههای خود بودهاند اما واگذاری تالار به بخش خصوصی میتواند این ظرفیت را محدود کرده و هنرمندان را برای برگزاری برنامهها ناچار به پرداخت هزینه کند در حالیکه بخش قابل توجهی از آنان توان مالی بالایی ندارند.
وی تاکید کرد: دولت با احداث این تالار درصدد رفع بخش مهمی از نیازهای هنرمندان بوده است همچنین تجربه تالار وحدت نشان میدهد که واگذاری پروژههای فرهنگی به بخش خصوصی میتواند به تضعیف کارکرد و کیفیت آنها منجر شود.
گفتنی است با بهرهبرداری از تالار مرکزی اراک، این پروژه میتواند به کانونی برای رشد و شکوفایی هنرهای نمایشی و موسیقی تبدیل شود و حضور چنین زیرساختی در استان مرکزی نه تنها موجب رشد هنرمندان محلی خواهد شد، بلکه فرصتهای جدیدی برای میزبانی رویدادهای فرهنگی و هنری بزرگ فراهم میآورد و جایگاه اراک را در نقشه فرهنگی کشور مستحکمتر میکند.
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