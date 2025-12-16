به گزارش خبرنگارمهر، سید مهدی حسینی، عصر سه‌شنبه در نشست شورای اداری شهرستان ساوه که در محل فرمانداری برگزار شد، با اشاره به تحولات ملی و منطقه‌ای گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی اقتدار خود را به نمایش گذاشتند و دشمنان کشور در مواجهه با توانمندی‌های ملت، ناگزیر به عقب‌نشینی شدند، فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها همچنان وجود دارد، اما ایران در مسیر توسعه و تقویت توانمندی‌ها حرکت می‌کند.

فرماندار ساوه با اشاره به آغاز سال با بحران‌ها و اعتصابات گفت: با تلاش شورای تأمین و اجرای دقیق مصوبات، پنج تا شش بحران همزمان بدون تنش و درگیری مدیریت شد، اقدامات به موقع و گفتگو با مسئولان موجب شد که شرایط بحرانی کنترل شود و آرامش به شهرستان بازگردد.

وی به پیشرفت‌های حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: استان مرکزی با فاصله پیشتاز در تولید انرژی خورشیدی است و تا پایان سال جاری حدود ۴۰۰ مگاوات برق تولید خواهد شد، که معادل مصرف اوج برق شهرستان است، هدف‌گذاری تا پایان دولت چهاردهم، تولید ۲۶۰۰ مگاوات برق در شهرستان ساوه است که با تلاش اداره برق و همکاری خیرین و سرمایه‌گذاران محقق خواهد شد.

فرماندار ساوه درباره پروژه‌های آب و فاضلاب بیان کرد: امسال ۴۷ کیلومتر خط لوله اجرا شد که تقریباً معادل کل تاریخ شهرستان در این حوزه است، همچنین پروژه انتقال آب از سد کوچری به طول ۶۵ کیلومتر با پیگیری نماینده و استاندار در دست اقدام است تا آب شیرین و با کیفیت برای مردم شهرستان تأمین شود.

وی در خصوص بازار و کنترل قیمت کالاهای اساسی افزود: با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و شهرداری، بازار کنترل شده و از افزایش غیرقابل کنترل قیمت‌ها جلوگیری شده است، همچنین تابلوهای دیجیتال قیمت روز ۱۰ قلم کالای ضروری در پیاده‌راه‌ها نصب خواهد شد تا نظارت بر قیمت‌ها شفاف‌تر و دسترسی مردم آسان‌تر شود.

حسینی با اشاره به ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها گفت: تمامی دستگاه‌ها و مدیران در حال ارزیابی هستند و ارائه عملکرد دقیق و شفاف اهمیت دارد، مدیرانی که امتیاز کمتر از ۷۰ کسب کنند، مسئولیت خود را از دست خواهند داد، همچنین با توجه به پایان سال و ماه رجب، دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی موظف هستند فضای مطلوب و نشاط اجتماعی برای مردم فراهم کنند.

فرماندار ساوه همچنین از فرمانده نیروی انتظامی شهرستان، سردار جمالی، به دلیل دریافت نشان افتخار از فرمانده ناجا تقدیر کرد و گفت: این موفقیت افتخار بزرگی برای شهرستان ساوه است و نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر و دقت نیروهای انتظامی در خدمت به مردم است.

حسینی با تأکید بر استمرار تلاش مدیران و حضور فعال در جلسات، اظهار امیدواری کرد: روند توسعه و پروژه‌های شهرستان به سرعت ادامه یابد و فضای آرام و پویا برای مردم فراهم شود.