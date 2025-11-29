  1. استانها
  2. تهران
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۱

تمدید دورکاری ادارات استان تهران؛مراکز آموزشی برخی شهرها مجازی شد

تمدید دورکاری ادارات استان تهران؛مراکز آموزشی برخی شهرها مجازی شد

تهران- دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران از تداوم آموزش غیرحضوری دانشگاه‌ها و مدارس این استان به استثنای پنج شهرستان خبر داد و گفت: دو سوم دستگاه‌های اجرایی است تهران دورکار باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس نژاد بعد از ظهرشنبه از تشکیل ششمین جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان در استانداری تهران خبر داد و با اشاره به مصوبات این کارگروه از تداوم آموزش غیرحضوری دانشگاه‌ها و مدارس استان تهران به استثنای پنج شهرستان ملارد، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس برای ۹ و ۱۰ آذرماه سال جاری خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی استان تهران دو سوم دورکار و با یک سوم ظرفیت فعال باشند.

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران با اشاره به داده‌ها و جمع بندی‌های صورت گرفته اعلام کرد: بنا بر مصوبات کارگروه مقررشد؛ مهدکودک‌ها و پیش دبستانی‌ها تعطیل و آموزش مدارس در کلیه مقاطع در شهر و استان تهران به استثنای پنج شهرستان ملارد، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس طی روزهای یکشنبه و دوشنبه ۹ و ۱۰ آذرماه به صورت مجازی و در بستر شاد برگزار شود.

عباس نژاد در خصوص وضعیت فعالیت دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهر تهران نیز گفت: دستگاه‌ها به صورت دو سوم دورکار و یک سوم جهت ارائه خدمت به مردم و شهروندان عزیز به صورت حضوری فعال خواهند بود و دستگاه‌های امدادی، خدماتی، عملیاتی، نظامی و انتظامی و اورژانس از این مورد استتثا هستند.

وی در خصوص فعالیت بانک‌ها نیز عنوان کرد: قسمت اداری بانک‌ها به صورت دورکاری و شعب به صورت کشیک با هماهنگی شورای هماهنگی بانک‌ها ارائه خدمت خواهند داشت.

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران در خصوص طرح ترافیک نیز اظهار کرد: کما فی السابق طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرامی‌شود و اصناف از ۹:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ دقیقه شب به جز اصناف خدماتی فعال خواهند بود.

وی اظهار کرد: تردد کامیون‌ها در سطح شهر به صورت شبانه روز به جز مواردی که حمل مواد فاسدشدنی و سوخت را دارند ممنوع است.

عباس نژاد همچنین از تعطیلی تمامی پارک‌ها، شهربازی‌ها و کلیه مراکز تجمعی مانند سینما و تئاترها نیز خبر داد و بیان کرد: هر گونه تجمع و برگزاری همایش‌ها و مسابقات ورزشی در فضاهای مسقف و باز ممنوع می‌باشد.

وی گفت: طبق مصوبات ضروری است که از روشن ماندن اتوبوس‌هاو مینی‌بوس ها در پایانه‌ها و توقف گاه‌های شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودروهای دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامه‌هاو اقدامات مدیریت ترافیک و به‌روزرسانی و نصب دوربین‌های هوشمند با جدیت دنبال شود.

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران افزود: استقرار پایگاه‌های سیار اورژانس در مناطق پرتردد شهرهای استان الزامی و استفاده از ماسک‌های مورد تأیید وزارت بهداشت خصوصاً برای گروه‌های حساس (کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی، زنان باردار) ضروری است و اطلاع‌رسانی گسترده درباره توصیه‌های بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفرهای غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی وسوزاندن شاخ‌وبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداری‌ها و حریم شهرها صورت گیرد، همچنین، دانشگاه‌های علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیه‌های بهداشتی را انجام دهند و نظارت بر واحدهای آلاینده و نوع سوخت نیروگاه‌ها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است.

کد خبر 6671890

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • آرزو IR ۱۷:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      7 4
      پاسخ
      آخه مگه شهرستان رباط کریم و پرند خیلی هواش پاکه،چرا مدارس متوسطه رو غیر حضوری نکردین
    • کارمند رسمی هلال احمر IR ۱۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      7 2
      پاسخ
      ما موقع آلودگی هوا امدادی خدماتی هستیم . موقع حقوق و مزایا اداری هستیم و از سختی کار و مشاغل سخت و زیان آور هم بی بهره ایم
    • دلنیا IR ۲۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      8 3
      پاسخ
      چرا ملارد رو تعطیل نمیکنید هوای پردیس و دماوند رو با شهرستان تهران (ملارد)یکی میکنید
    • علیرضا IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      3 0
      پاسخ
      مایی که شرکت خصوصی هستیم و میریم هوا رو آلوده میکنیم. با مسخره بازی نمیشه هوا رو تمیز کرد.
    • پدر دانش آموز IR ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      2 1
      پاسخ
      رباط کریم امروز آلودگی با چشم دیده می شد ملاک تصمیم گیری آقایان برای تعطیلی چیست؟؟؟!!!
    • iman IR ۲۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      3 1
      پاسخ
      وقتی شاخص آلودگی رباط کریم با دستگاه سنجش آلودگی بیابانهای فرودگاه سنجیده شود نتیجه می شود عدم تعطیلی!!!
    • رضا IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      2 1
      پاسخ
      دربهارستان وشهریار دوشهرستان مجاور رباط کریم که فاصله ی کمتر از یک کیلومتربا رباط کریم دارند ادارات وبانکها تعطیل است، ولی در رباط کریم دراوج آلودگی دانش آموز اول ابتدایی باید درکلاس درس حاضرشود!!!! مبنای تصمیم گیری آقایان چیست؟
    • maryam IR ۲۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      2 1
      پاسخ
      رباط کریم وپرند که فاقد دستگاه سنجش آلودگی هست، شاخص آلودگیش برچه مبنایی سنجیده میشه آقایان کمیته اضطرار؟؟؟ اگه با دستگاه سنجش آلودگی فرودگاه سنجیده میشه،جهت اطلاع آقایان مسئول فرودگاه جزء شهر ری هست . مگر می‌شود با دستگاه پایش فرودگاه آلودگی رباط کریم را تشخیص داد؟؟؟
    • ثنا IR ۰۷:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      1 0
      پاسخ
      چرا ملارد رو تعطیل نمیکنید آخه هوای ملارد با شهریار چه فرقی می‌کنه که اونجا رو تعطیل کردن ولی بچه های ما باید سر کلاس حاضر بشن شما هوای فیروزکوه و دماوند رو با هوای ملارد یکی میکنید؟
    • IR ۱۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      1 0
      پاسخ
      فقط کارمندان دولت آدم هستن که تعطیل یا دور کار می شوند کارمندان دولت سر کار هستن
    • اتنا IR ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      1 0
      پاسخ
      تو رو خدا ملارد تعطیل کنید بچه هامون از آنفولانزا آلودگی دارند دور از جونشون خفه میشن به ما پایبن ها هم یک نگاه بندازید دلتون کمی بسوزه
    • سعید IR ۲۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      من کارمند دانشگاه دولتی هستم و رئیس یکی از داتشکده ها با اینکه دانشجو نمیاد گفته کارمندها به جای یک سوم حضور، نصف حضور داشته باشن، لطفا الکی اطلاعیه ندید چون هر اداره ای هر طور بخواد عمل میکنه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها