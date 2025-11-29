تمدید دورکاری ادارات استان تهران؛مراکز آموزشی برخی شهرها مجازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس نژاد بعد از ظهرشنبه از تشکیل ششمین جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان در استانداری تهران خبر داد و با اشاره به مصوبات این کارگروه از تداوم آموزش غیرحضوری دانشگاه‌ها و مدارس استان تهران به استثنای پنج شهرستان ملارد، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس برای ۹ و ۱۰ آذرماه سال جاری خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی استان تهران دو سوم دورکار و با یک سوم ظرفیت فعال باشند.

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران با اشاره به داده‌ها و جمع بندی‌های صورت گرفته اعلام کرد: بنا بر مصوبات کارگروه مقررشد؛ مهدکودک‌ها و پیش دبستانی‌ها تعطیل و آموزش مدارس در کلیه مقاطع در شهر و استان تهران به استثنای پنج شهرستان ملارد، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس طی روزهای یکشنبه و دوشنبه ۹ و ۱۰ آذرماه به صورت مجازی و در بستر شاد برگزار شود.

عباس نژاد در خصوص وضعیت فعالیت دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهر تهران نیز گفت: دستگاه‌ها به صورت دو سوم دورکار و یک سوم جهت ارائه خدمت به مردم و شهروندان عزیز به صورت حضوری فعال خواهند بود و دستگاه‌های امدادی، خدماتی، عملیاتی، نظامی و انتظامی و اورژانس از این مورد استتثا هستند.

وی در خصوص فعالیت بانک‌ها نیز عنوان کرد: قسمت اداری بانک‌ها به صورت دورکاری و شعب به صورت کشیک با هماهنگی شورای هماهنگی بانک‌ها ارائه خدمت خواهند داشت.



دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران در خصوص طرح ترافیک نیز اظهار کرد: کما فی السابق طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرامی‌شود و اصناف از ۹:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ دقیقه شب به جز اصناف خدماتی فعال خواهند بود.

وی اظهار کرد: تردد کامیون‌ها در سطح شهر به صورت شبانه روز به جز مواردی که حمل مواد فاسدشدنی و سوخت را دارند ممنوع است.

عباس نژاد همچنین از تعطیلی تمامی پارک‌ها، شهربازی‌ها و کلیه مراکز تجمعی مانند سینما و تئاترها نیز خبر داد و بیان کرد: هر گونه تجمع و برگزاری همایش‌ها و مسابقات ورزشی در فضاهای مسقف و باز ممنوع می‌باشد.

وی گفت: طبق مصوبات ضروری است که از روشن ماندن اتوبوس‌هاو مینی‌بوس ها در پایانه‌ها و توقف گاه‌های شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودروهای دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامه‌هاو اقدامات مدیریت ترافیک و به‌روزرسانی و نصب دوربین‌های هوشمند با جدیت دنبال شود.

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران افزود: استقرار پایگاه‌های سیار اورژانس در مناطق پرتردد شهرهای استان الزامی و استفاده از ماسک‌های مورد تأیید وزارت بهداشت خصوصاً برای گروه‌های حساس (کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی، زنان باردار) ضروری است و اطلاع‌رسانی گسترده درباره توصیه‌های بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفرهای غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی وسوزاندن شاخ‌وبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداری‌ها و حریم شهرها صورت گیرد، همچنین، دانشگاه‌های علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیه‌های بهداشتی را انجام دهند و نظارت بر واحدهای آلاینده و نوع سوخت نیروگاه‌ها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است.