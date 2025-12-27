مدارس ابتدایی تهران یکشنبه غیر حضوری شد؛ زوج و فرد از درب منزل

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران از تعطیلی مهدکودکها و پیشدبستانیها و برگزاری مجازی کلاسهای مدارس ابتدایی استان تهران به جز شهرستانهای پردیس، ملارد، رباط کریم و فیروزکوه برای یکشنبه هفتم دی ماه خبر داد.
دبیرخانه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران همچنین اعلام کرد: تردد کلیه کامیونها و وسایل نقلیه سنگین در سطح شهر تا ۲۴ ساعت آینده به استثنای وسایل مربوط به حمل مواد غذایی، دارویی، سوخت، میکسرهای بتن که در سامانه پلیس ثبت نام کردهاند و با مجوز پلیس راهور تهران بزرگ، اجازه تردد داشته و دارای معاینه فنی معتبر بوده و دودزا نباشند، ممنوع است.
بر اساس مصوبات، اکیداً توصیه میشود از روشن ماندن اتوبوسها و مینیبوسها در پایانهها و توقف گاههای شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودروهای دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامهها و اقدامات مدیریت ترافیک و بهروزرسانی و نصب دوربینهای هوشمند با جدیت دنبال شود.
دبیرخانه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران همچنین در ادامه از تداوم اجرای طرح زوج و فرد در پایتخت برای فردا یکشنبه هفتم دی ماه خبر داد و عنوان کرد: این طرح از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرامیشود، لازم به ذکر است که (برای اجرای این طرح پلاکهای عمومی، اتوبوس و مینیبوسهای درون شهری و سرویسهای مدارس ثبت در سامانه از طرح مستثنی هستند)، ضمناً کسانی که پیش تر نسبت به خرید طرح اقدام نمودهاند به صورت روزانه، ماهیانه و سالانه مکلف به تبعیت از مصوبات کارگروه هستند.
بر اساس مصوبات اطلاعرسانی گسترده درباره توصیههای بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفرهای غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخوبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداریها و حریم شهرها صورت میگیرد، همچنین، دانشگاههای علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیههای بهداشتی را انجام دهند و نظارت بر واحدهای آلاینده و نوع سوخت نیروگاهها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیتهای عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است.
بنا بر مصوبات، برای فردا یکشنبه هفتم دی ماه نیز همچنان صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع میشود و فعالیت تولید واحدهای آسفالت و شرکتهای سیمان تهران و شمال به جز خطوط فاقد آلایندگی و بخشهای تولید کننده گرد و غبار معادن و شن و ماسه به استثنای فیروزکوه متوقف خواهد بود.
