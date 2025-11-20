  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۵۱

مطهری‌اصل: خدمات و ایثارگری‌های بسیج باید درست برای نسل جدید روایت شود

تبریز- نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با اشاره به جایگاه محوری بسیج در صحنه‌های مختلف انقلاب تأکید کرد: تبیین درست خدمات و ایثارگری‌های این نهاد مردمی برای نسل جدید ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل بعدازظهر پنجشنبه در دیدار اعضای ستاد گرامی‌داشت هفته بسیج، نقش برجسته این نهاد مردمی را از دوران دفاع مقدس تا امروز یادآور شد و گفت: بسیج همواره پرچمدار آگاهی، امنیت و امید در جامعه بوده و در آزمون‌های بزرگ انقلاب، سرفراز ظاهر شده است.

وی با اشاره به جان‌فشانی‌های بسیجیان در سال‌های دفاع مقدس و حضور مقتدرانه آنان در جنگ ۱۲ روزه اخیر، افزود: در بزنگاه‌های حساس، نیروهای مؤمن و وفادار بسیج با تمام توان پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند.

امام جمعه تبریز همچنین نسل نوجوان و جوان بسیجی را سرمایه مدیریتی آینده کشور دانست و بر فراهم‌سازی بستر حضور فعال آنان تأکید کرد. او گفت: جوانان امروز دارای انگیزه، باور و روحیه میدان‌داری هستند و باید با امید به آینده، مسئولیت‌های خود را بر عهده گیرند.

مطهری‌اصل با اشاره به ظرفیت‌های مهم بسیج خواهران، بر گسترش تبیین و گفت‌وگو با دختران و بانوان کم‌حجاب تأکید کرد و افزود: هر تحول اجتماعی نیازمند گفت‌وگوی صمیمی و عقلانی است و باید با زبان محبت مسیر ارتباط‌گیری را تقویت کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان در پایان خواستار پیگیری جدی برنامه‌های هفته بسیج شد و گفت: ضروری است خدمات و نقش‌آفرینی‌های این نهاد انقلابی با بیانی درست و روشن برای جامعه، به‌ویژه نسل جدید، روایت شود تا آنان بیش از پیش با دستاوردهای بسیج آشنا گردند.

