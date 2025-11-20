به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل بعدازظهر پنجشنبه در دیدار اعضای ستاد گرامیداشت هفته بسیج، نقش برجسته این نهاد مردمی را از دوران دفاع مقدس تا امروز یادآور شد و گفت: بسیج همواره پرچمدار آگاهی، امنیت و امید در جامعه بوده و در آزمونهای بزرگ انقلاب، سرفراز ظاهر شده است.
وی با اشاره به جانفشانیهای بسیجیان در سالهای دفاع مقدس و حضور مقتدرانه آنان در جنگ ۱۲ روزه اخیر، افزود: در بزنگاههای حساس، نیروهای مؤمن و وفادار بسیج با تمام توان پای آرمانهای انقلاب ایستادهاند.
امام جمعه تبریز همچنین نسل نوجوان و جوان بسیجی را سرمایه مدیریتی آینده کشور دانست و بر فراهمسازی بستر حضور فعال آنان تأکید کرد. او گفت: جوانان امروز دارای انگیزه، باور و روحیه میدانداری هستند و باید با امید به آینده، مسئولیتهای خود را بر عهده گیرند.
مطهریاصل با اشاره به ظرفیتهای مهم بسیج خواهران، بر گسترش تبیین و گفتوگو با دختران و بانوان کمحجاب تأکید کرد و افزود: هر تحول اجتماعی نیازمند گفتوگوی صمیمی و عقلانی است و باید با زبان محبت مسیر ارتباطگیری را تقویت کرد.
نماینده ولیفقیه در استان در پایان خواستار پیگیری جدی برنامههای هفته بسیج شد و گفت: ضروری است خدمات و نقشآفرینیهای این نهاد انقلابی با بیانی درست و روشن برای جامعه، بهویژه نسل جدید، روایت شود تا آنان بیش از پیش با دستاوردهای بسیج آشنا گردند.
