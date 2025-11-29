به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد حاتمی‌زاده معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات در نشست فعالان اقتصادی کرمانشاه که با حضور رئیس و اعضای هیأت رئیسه و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارت صمت در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به تکلیف قانونی برای توسعه ارتباطات روستایی تا آخر برنامه توسعه هفتم، تصریح کرد: در آغاز دولت چهاردهم، ۱۰ هزار روستا فاقد پوشش یا دارای پوشش ضعیف بود و در یک سال گذشته، اینترنت پرسرعت برای ۲ هزار و ۷۰۰ روستا تأمین شده و در سه سال و نیم آینده باید بیش از ۸ هزار روستای دیگر نیز به این شبکه متصل شوند.

وی با تاکید به اینکه این کار نیاز به منابع مالی بسیاری دارد، افزود: ما از مجلس درخواست کمک داریم؛ زیرا با وجود افزایش ۳۰ درصدی درآمد اپراتورها، همچنان حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم و با مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اختصاص ۱۰ درصد از منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مصارف دیگر این کسری بیشتر خواهد شد.

حاتمی زاده با اشاره به اولویت حمایت از تولیدات دانش‌بنیان، گفت: ما در وزارت ارتباطات به‌عنوان پشتیبان تولید دانش‌بنیان، تمام تلاش خود را برای کاهش مشکلات صنعت و تولیدکنندگان دانش‌بنیان به‌کار می‌گیریم.

وی با اشاره به تکلیف تحقق ۱۰ درصد اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی، افزود: آمادگی داریم زیرساخت‌های ارتباطی شهرک‌های صنعتی، توسعه فیبر نوری و اینترنت پرسرعت پایدار را در شهرها فراهم کنیم، و تمام تلاش خود را برای تحقق این هدف به‌کار می‌گیریم.

معاون وزیر ارتباطات، با اشاره به برنامه هوشمندسازی خدمات عمومی، گفت: در دولت چهاردهم ۱۶ پلتفرم برای هوشمندسازی خدمات عمومی دولت در حال طراحی است و تاکنون ۶ دانشگاه برای طراحی و معماری ۶ زیست‌بوم انتخاب شده‌اند که دانشگاه کرمانشاه یکی از این دانشگاه‌ها است.

وی افزود: پس از اجرای این طرح هیچ خدمتی خارج از این چارچوب ارائه نخواهد شد و دولت و حاکمیت با رویکرد شفافیت و در قالب یک دیوار شیشه‌ای عمل خواهند کرد تا مردم نظارت کامل داشته باشند و بدانند مدیریت کشور چگونه انجام می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات، به نهضت تبدیل سیم مسی به فیبر نوری نیز اشاره کرد و گفت: آثار این طرح بزرگ تا یکی دو سال آینده در سراسر کشور دیده می‌شود و در کرمانشاه نیز پیشرفت بسیار خوبی داشته است و در نظر داریم تا پایان سال جاری کل شهر کرمانشاه از فیبر نوری برخوردار شوند.

معاون وزیر ارتباطات درباره وضعیت ارتباطی در پایانه پرویز خان هم تاکید کرد: در صورتی که در پایانه پرویزخان شهرستان قصرشیرین مشکل ارتباطی وجود دارد، قول می‌دهم جدیدترین فناوری ارتباطی را در آن نقطه مستقر کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای فضایی کشور نیز اشاره کرد و افزود: در حوزه فضایی تکنولوژی ما در زمینه تصویربرداری فضایی در بین ۱۰ کشور برتر دنیا قرار دارد و می‌توانیم تصاویر ماهواره‌ای با حساسیت کمتر از یک متر را در اختیار شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی قرار دهیم.

حاتمی‌زاده در پایان سخنان خود اعلام آمادگی کرد که مشکلات ارتباطی شهرک‌های صنعتی و شهرها را برطرف کنیم و از نمایندگان مجلس نیز درخواست کرد با اختصاص باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ امکان توسعه سریع‌تر پوشش ارتباطی به‌ویژه در مناطق کوهستانی را فراهم کنند.