به گزارش خبرنگار مهر، جواد نظری پیش از ظهر پنجشنبه در دومین همایش تجلیل از خیران سلامت استان مرکزی اظهار کرد: حوزه سلامت به‌صورت شبانه‌روزی از خانه‌های بهداشت مناطق دورافتاده تا مراکز جامع سلامت و پایگاه‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی در سراسر استان مرکزی، در حال ارائه خدمات به مردم است.

وی افزود: از جمله اقدامات شاخص می‌توان به تأمین و تجهیز مراکز درمانی استان به دستگاه‌های پیشرفته پزشکی از جمله MRI، سونوگرافی و نوار عصب و عضله، اکو قلب، اسپیرومتری، تست ورزشی، سی‌تی‌اسکن و تجهیزات دیالیز، همچنین احداث همراه‌سرای بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) که اکنون در حال ساخت است، اشاره کرد.

نظری تصریح کرد: تکمیل فازهای چهار و پنج بیمارستان خیرساز آیت‌الله خوانساری با مشارکت یک شرکت صنعتی خوشنام در حال اجراست و طی ماه‌های اخیر پیشرفت قابل‌توجهی داشته است.

وی ادامه داد: احداث چندین بالگردپد و راه‌اندازی پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ در نقاط مختلف استان، از جمله شازند و تفرش، با هدف کاهش تلفات جاده‌ای انجام شده است.

نظری افزود: نجات جان یک انسان، همانند نجات کل جامعه بشری است و همراهی خیرین در حوزه سلامت نقش کلیدی در تحقق این هدف دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: همراهی خیران سلامت استان مرکزی سهم بسزایی در ارتقای زیرساخت‌های درمانی و رفاه مردم داشته و باعث شده است دانشگاه علوم پزشکی بتواند خدمات خود را در سطح استان به‌صورت گسترده ارائه دهد.

نظری تصریح کرد: احداث مرکز بیمارستان امام صادق) (ع) و کلینیک دندانپزشکی در شهرستان آشتیان نمونه‌ای از این مشارکت ارزشمند است.

وی ادامه داد: در صورت همراهی خیرین، می‌توان پروژه آیت‌الله خوانساری را مانند بیمارستان ولیعصر در کمتر از چند ماه به فاز اجرایی رساند و آن را در اختیار مردم قرار داد.

نظری با اشاره به نیازهای تخصصی استان تاکید کرد: تأمین دستگاه‌های سی‌تی‌آنژیو و سونوگرافی یکی از ضروریات فعلی است.

وی افزود: با وجود تعداد قابل توجه متخصصان رادیولوژی، کمبود تجهیزات گاهی مانع ارائه خدمات مناسب در بخش دولتی می‌شود و مشارکت خیران می‌تواند این کمبود را رفع کند.

نظری تأکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی همچنان از خیران و نیکوکاران دعوت می‌کند تا با حمایت خود، خدمات سلامت را با کیفیت بالا و کمترین نقص به مردم استان ارائه کرده و ارتقای سلامت جامعه را محقق سازند.