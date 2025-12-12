به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره «مجمع گفتگوهای ایران و چین» به ابتکار مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، فردا و پس‌فردا ۲۲ و ۲۳ آذر ۱۴۰۴ در محل این مرکز در تهران برگزار خواهد شد. این رویداد مهم‌ترین چارچوب گفت‌وگوی نخبگانی میان مراکز پژوهشی، اندیشکده‌ها و کارشناسان دو کشور در آستانه پنجاه‌وپنجمین سال روابط رسمی ایران و چین است که از سه سال قبل به ابتکار مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی آغاز شده و به‌عنوان یک برنامه ثابت در تقویم روابط دوجانبه تثبیت شده است.

در این مجمع گفتگوها، مجموعه‌ای از پنل‌ها و کارگاه‌های تخصصی با حضور مقامات، دانشگاهیان و پژوهشگران برجسته ایرانی و چینی برگزار می‌شود. محورهای اصلی مجمع پیش‌رو شامل هم‌افزایی ابتکارات جهانی رؤسای جمهور دو کشور، بررسی روندهای ژئوپلیتیکی غرب آسیا، ظرفیت‌های جدید همکاری اقتصادی و فناورانه، انرژی، سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و اتصال‌پذیری کریدورها است.

افتتاح نمایشگاه اسناد تاریخی روابط ایران و چین، نشست‌های تخصصی حوزه‌های حمل‌ونقل، گردشگری و گفت‌وگوهای فرهنگی نیز از بخش‌های مهم این دوره خواهد بود. برگزاری سومین مجمع گفتگوهای ایران و چین بستری کلیدی برای تبادل دیدگاه‌های تخصصی، تدوین نقشه‌راه‌های عملیاتی و ارتقای سطح مشارکت راهبردی تهران و پکن در حوزه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌رود.