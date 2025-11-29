  1. استانها
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۸

محموله چرخ خیاطی های قاچاق در هرمزگان توقیف شد

بندرعباس-فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: در بازرسی از دو دستگاه کامیون تریلی در یکی از بنادر تجاری هرمزگان هزارو ۶۷۰ دستگاه چرخ خیاطی قاچاق کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در این خصوص اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در یکی از بنادر تجاری استان در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز روز گذشته حین کنترل محموله‌های خروجی گمرک به دو دستگاه کامیون تریلی حامل ۲ کانتینر ۴۰ فوت مشکوک شده و موضوع را دستور کار دادند.

وی افزود: مأموران با همکاری حراست گمرک در بازرسی دقیق از کانتینرهای مورد نظر جمعاً هزار و ۶۷۰ دستگاه انواع چرخ خیاطی صنعتی قاچاق به همراه میز و پایه‌های مربوطه فاقد مدارک قانونی و مجوز گمرکی کشف و ضبط کردند.

سردار علی اکبر جاویدان ارزش این محموله‌ها را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۸۰ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه دو متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی و تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری دیگر عاملان قاچاق این محموله‌ها ادامه دارد.

