۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۳۸

کشف دستگاه های صنعتی ۲۳۰ میلیارد ریالی قاچاق در هرمزگان

بندرعباس- فرمانده انتظامی استان از کشف ۴ دستگاه صنعتی تراشکاری قاچاق به ارزش تقریبی ۲۳۰ میلیارد ریال در یکی از بنادر این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در پلیس گمرک، حین کنترل خروجی یکی از بنادر تجاری استان، به یک دستگاه کامیون تریلی مشکوک شده و بلافاصله دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از این کامیون، تعداد ۴ دستگاه چندکاره نیمه اتوماتیک فرزکاری - سوراخ کاری و تراشکاری خارجی متعلق به یک شرکت تجاری، کشف و توقیف شد؛ بررسی‌های فنی و استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی پلیس نشان داد که شرکت مذکور در اقدامی مغایر با مفاد اظهارنامه گمرکی، اقدام به واردات اقلامی متفاوت از آنچه در اسناد رسمی درج شده بود، کرده است.

سردار جاویدان ادامه داد: بر همین اساس، محموله مذکور به‌دلیل اظهار خلاف واقع، قاچاق تشخیص داده شده و مشمول مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان ارزش این محموله را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی، ۲۳۰ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و جهت سیر مراحل جهت قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

