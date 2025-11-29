تخلیه و بارگیری ۱۵۶ هزار TEU کانتینر یخچالی در بنادر غرب هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سالاری در این خصوص اظهار کرد: در هشت ماهه امسال با تخلیه و بارگیری ۱۵۶ هزار و ۱۶۰ TEU کانتینر یخچالی با تناژ یک میلیون و ۶۵۰ هزار و ۶۵۷ تن، بنادر غرب استان هرمزگان توانست افزایش ۱۵ درصدی را به ثبت برساند.

وی حجم صادرات کانتینر یخچالی از طریق بنادر غرب استان هرمزگان در مدت یاد شده را نیز ۷۸ هزار و ۸۰ TEU با تناژ ۸۲۵ هزار و ۳۲۸ تن اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش هفت درصدی داشته است.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان اضافه کرد: ثبت رکوردهای چشمگیر در زمینه تخلیه و بارگیری و صادرات کانتینرهای یخچالی، نشان از ارتقای ظرفیت عملیاتی و توان فنی بنادر غرب استان هرمزگان دارد به گونه‌ای که این منطقه به یکی از ارکان اصلی توسعه تجارت دریایی و صادرات غیرنفتی ایران تبدیل شده است.