  1. استانها
  2. هرمزگان
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸

تخلیه و بارگیری ۱۵۶ هزار TEU کانتینر یخچالی در بنادر غرب هرمزگان

تخلیه و بارگیری ۱۵۶ هزار TEU کانتینر یخچالی در بنادر غرب هرمزگان

بندرعباس- مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان، میزان تخلیه و بارگیری کانتینرهای یخچالی هشت ماهه امسال را در بنادر و دریانوردی غرب این استان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سالاری در این خصوص اظهار کرد: در هشت ماهه امسال با تخلیه و بارگیری ۱۵۶ هزار و ۱۶۰ TEU کانتینر یخچالی با تناژ یک میلیون و ۶۵۰ هزار و ۶۵۷ تن، بنادر غرب استان هرمزگان توانست افزایش ۱۵ درصدی را به ثبت برساند.

وی حجم صادرات کانتینر یخچالی از طریق بنادر غرب استان هرمزگان در مدت یاد شده را نیز ۷۸ هزار و ۸۰ TEU با تناژ ۸۲۵ هزار و ۳۲۸ تن اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش هفت درصدی داشته است.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان اضافه کرد: ثبت رکوردهای چشمگیر در زمینه تخلیه و بارگیری و صادرات کانتینرهای یخچالی، نشان از ارتقای ظرفیت عملیاتی و توان فنی بنادر غرب استان هرمزگان دارد به گونه‌ای که این منطقه به یکی از ارکان اصلی توسعه تجارت دریایی و صادرات غیرنفتی ایران تبدیل شده است.

کد خبر 6672045

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها