  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۵

موزه سراوان؛ گنجینه تاریخ و فرهنگ بلوچستان

موزه سراوان؛ گنجینه تاریخ و فرهنگ بلوچستان

سراوان - موزه تاریخ و مردم‌شناسی سراوان، تلفیقی از فرهنگ، هنر، تاریخ و آداب و رسوم خاص مردم این منطقه است.

دریافت 30 MB
کد خبر 6672617

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها