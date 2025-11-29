به گزارش خبرگزاری مهر، با نصب شش المان از مجموعه «دیار امام هادی (ع)»، فصل تازهای از هویتبخشی شهری در منطقه ۱۰ تهران رقم خورد و سیمای بصری و فرهنگی این منطقه پرتراکم پایتخت دستخوش تحول شد.
نصب این المانها برای نخستینبار نام و طرح یاد امام دهم (ع) را در نقاط مختلف منطقه برجسته کرده و جلوههای فرهنگی و مذهبی شهر را تقویت کرده است. شش المان از ۱۲ المان این مجموعه در معابر و تقاطعهای اصلی منطقه جانمایی و نصب شده و فاز اجرایی طرح هویتبخشی شهری از ابتدای ماه جاری آغاز شده است.
مهدی اخالصنایع، شهردار منطقه ۱۰ تهران، از ابتدای دوره مسئولیت خود، هویت بصری و ساماندهی جلوههای فرهنگی را در اولویت قرار داده و فرایند طراحی، ساخت و نصب این المانها با دقت و حساسیت ویژه پیگیری شده است.
تکمیل شش المان باقیمانده نیز در دستور کار قرار دارد و با بهرهبرداری کامل مجموعه «دیار امام هادی (ع)»، منطقه ۱۰ به نمونهای موفق از هویتبخشی شهری با رویکرد فرهنگی دینی در تهران تبدیل خواهد شد.
ارزیابیهای میدانی نشان میدهد شهروندان از نصب این المانها استقبال قابلتوجهی داشتهاند و تقویت نشانههای هویتی در منظر شهری، اقدامی مؤثر در ارتقای کیفیت محیط شهری تلقی شده است.
