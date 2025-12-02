به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی صبح سهشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان فارس با اشاره به جایگاه بیبدیل فرهنگ عمومی در هویت ایرانی گفت: در ۱۵۰ سال گذشته، سه رویکرد درباره نسبت ایران و اسلام شکل گرفته است؛ رویکرد تعارضسازی میان هویت پیش و پس از اسلام، رویکرد برجستهسازی یکسویه یکی از دو بخش، و رویکرد وحدتمحور که رابطه این دو را پیوندی ارگانیک و تفکیکناپذیر میداند.
وی با تأکید بر اینکه شهید مطهری پایهگذار نظریه وحدت بینانه مناسبات ایران و اسلام بوده، ادامه داد: این دیدگاه که ایران و اسلام همچون سلولهای به هم پیوستهاند و از یکدیگر نیرو گرفتهاند، پس از انقلاب اسلامی بهصورت کامل ادامه نیافت و گاه اسیر دو رویکرد نخست شدیم. امروز نیازمند احیای نگاه مطهری و توسعه نظریهپردازی در این مسیر هستیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ظرفیت منحصربهفرد فارس در پیوند هویت ملی و دینی افزود: فارس تنها نقطهای از ایران است که امتداد تاریخی آن از هخامنشیان تا سومین حرم اهلبیت (ع) را میتوان در یک نگاه واحد مشاهده کرد. این استان میتواند طلیعهدار رویکرد سوم در سطح ملی باشد.
صالحی با استناد به نتایج پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان گفت: شاخصهای هویت ملی و دینی در فارس بالاتر از میانگین کشور است؛ از افتخار به ایرانی بودن تا میزان ارادت به اهلبیت و مشارکت مردمی در مناسبتهای دینی. این سرمایه اجتماعی بینظیر باید مبنای سیاستگذاری آینده قرار گیرد.
وی نقش تاریخی فارس در نفوذ فرهنگی ایران و اسلام را یادآور شد و ادامه داد: این سرزمین زمانی پیشگام گسترش فرهنگ ایرانی و اسلامی در منطقه بود و همچنان باید این نقش را بر عهده بگیرد. رویدادهای بینالمللی فرهنگی که با نگاه بلندمدت طراحی شوند، ابزار این اثرگذاری خواهند بود.»
وزیر ارشاد با تأکید بر ادامه حمایت دولت برای توسعه رویدادهای ملی و جهانی در شیراز افزود: فارس باید در تبادلات فرهنگی بینالمللی نقش پیشران داشته باشد و ما در وزارتخانه آمادگی داریم این نگاه را تقویت کنیم.
صالحی همچنین با اشاره به سند راهبردی «سومین حرم اهلبیت (ع)» و پروژه کتابخانه مرکزی شیراز تصریح کرد: این طرحها باید با نیازها و اقتضائات شیراز هماهنگ و با سرعت بیشتری اجرایی شوند. وزارت فرهنگ در تکمیل و بهبود آنها همراه استان خواهد بود.
