راعی: طرح مدیریت محله محور در کاشان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی راعی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کاشان اظهار کرد: یکی از مهمترین علل هر منطقه هم افزایی و تعامل دستگاههای اجرایی است که این موضوع میتواند بسیاری از مشکلات اجتماعی را حل کند.
وی با بیان اینکه تعامل سازنده بین دستگاههای مختلف در شهرستان باید تقویت شود، ابراز کرد: این موضوع میتواند باعث تعالی شهرستان و زمینه خدمت بیشتر به همشهریان کاشانی شود.
فرماندار کاشان با اشاره به برگزاری شورای اداری شهرستان کاشان در دانشگاه کاشان تصریح کرد: این دانشگاه با بیش از ۵۰ سال سابقه نقش مهمی در توسعه و تعالی شهرستان کاشان و منطقه داشته و بسیاری از فارغ التحصیلان آن در گوشه کنار کشور مشغول خدمت به مردم شریف ایران هستند.
وی نقش دانشگاه در توسعه منطقه را انکارناپذیر دانست و گفت: مطمئن هستیم بخش زیادی از نیازهای جامعه توسط دانشگاه قابل رفع است.
راعی یکی از مهمترین دستاوردهای دانشگاه کاشان را ارتباط قوس با صنعت دانست و گفت: دانشگاه کاشان یک مجموعه آموزشی جامعه محور و کارآفرین محور است که پرچمدار کارآفرینی و اشتغال است.
وی با اشاره به نقش مهم خیرین در توسعه علمی و فناوری کشور به خصوص منطقه کاشان خاطرنشان کرد: از خیرین دعوت میکنیم تا در مورد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی هم ورود پیدا کنند چراکه این موضوع میتواند سبب امیدآفرینی در جامعه شود.
فرماندار کاشان با اشاره به وجود محلههای اصیل در کاشان افزود: طرح مدیریت محله محور در کاشان اجرا میشود.
وی چهار محور اصلی توسعه کاشان را گردشگری، انرژی خورشیدی، فناوریهای نوین و هوش مصنوعی و جوانی جمعیت و تحکیم بنیاد خانواده دانست و اظهار کرد: به دنبال این هستیم تا با روشهای مؤثر و مشارکت مردم عزیز کاشان در این حوزهها اقدامات و فعالیتهای لازم را انجام دهیم.
راعی با اشاره به تصادفات منجر به فوت در کاشان گفت: باید در این زمینه فرهنگسازی کرد و آموزشهای لازم را به مردم داد که دانشگاه در این زمینه کمک شایان توجهی میتواند داشته باشد.
