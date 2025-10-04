تقوی: پیگیری ساخت مسکن ملکی و اداری برای نیروهای فراجا در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدکاظم تقوی اظهار کرد: امسال هفته فراجا با شعار «پلیس مقدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» نامگذاری شده است.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی با بیان اینکه فراجا دارای ۷۰۰ عنوان ماموریت است، افزود: در جنگ ۱۲ روزه، امنیت داخلی را تامین کردیم و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، دومین سازمان نظامی بود که آماج بیشترین حملات دشمن قرار گرفت.

وی ادامه داد: متوسط مناسبت های ملی و مذهبی در کشور حدود ۸۰ روز است، اما فراجا در استان بیش از ۱۲۰ روز مشغول فعالیت و امنیت آفرینی است.

تقوی بیان کرد: ورود و خروج بیش از ۵ میلیون نفر در سال از مرزهای مجاز زمینی و هوایی نمونه ای از حاکم بودن امنیت و آسایش در سطح خراسان رضوی است.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به امکانات معیشتی کارکنان پلیس اضافه کرد: ساخت مسکن ملکی و اداری برای نیروهای فراجا در استان باید پیگیری شود و امیدواریم با توجه استاندار و رئیس شورای تامین به نتایج خوبی برسیم.

وی خاطرنشان کرد: همه یگان های زیرمجموعه فراجا، فرماندهی انتظامی شهرستان ها و پلیس های افتخاری، همواره و در هر شرایطی در آمادگی کامل در خدمت به مجاوران و زائران علی ابن موسی الرضا (ع) به سر می‌برند.