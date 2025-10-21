به گزارش خبرنگار مهر، یدالله بشکنی صبح سه شنبه در آئین کلنگ‌زنی طرح نهضت ملی مسکن در شهر شاندیز اظهار کرد: تأمین مسکن پایدار و مناسب برای مردم از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم است و خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر و همکاری دستگاه‌های اجرایی، امروز شاهد آغاز یکی از پروژه‌های مهم مسکن ملی در شهر شاندیز هستیم.

فرماندار شهرستان طرقبه‌شاندیز افزود: این طرح علاوه بر ایجاد فرصت‌های اشتغال، نقش مهمی در تثبیت جمعیت و توسعه متوازن شهری خواهد داشت.

وی بیان کرد: این پروژه با هدف ساخت واحدهای مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده و با تأمین زمین مناسب، تسهیلات بانکی و نظارت دستگاه‌های فنی، تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

همچنین در این آئین، حسین امامی، نماینده مردم طرقبه‌، شاندیز و چناران در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: مجلس شورای اسلامی با حمایت‌های قانونی و مالی از طرح نهضت ملی مسکن، تلاش دارد موانع پیش‌روی ساخت‌وساز و تأمین منابع را برطرف کند تا زمینه خانه‌دار شدن جوانان و خانواده‌های فاقد مسکن تسهیل شود.

در ادامه همچنین حجت‌الاسلام صاحبی، امام جمعه شاندیز ضمن تقدیر از همت مسئولان برای آغاز این پروژه، اجرای طرح‌های عمرانی از جمله نهضت ملی مسکن را اقدامی ارزشمند در جهت تحقق عدالت اجتماعی دانست و بر ضرورت نظارت مستمر بر کیفیت و سرعت اجرای پروژه تأکید کرد.