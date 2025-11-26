روسیه از دفع حمله پهپادی اوکراین خبرداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور، شب گذشته موفق شدند در چندین منطقه روسیه، مجموعاً ۳۳ فروند پهپاد اوکراینی را هدف قرار دهند.
براساس این گزارش، ۱۳ پهپاد در آسمان منطقه بلگورود، ۱۰ پهپاد در ورونژ، چهار پهپاد در لیپتسک و یک پهپاد در بریانسک سرنگون شدند. همچنین پنج پهپاد دیگر نیز بر فراز آبهای دریای سیاه منهدم شده است.
وزارت دفاع روسیه تأکید کرد واحدهای پدافندی در وضعیت آمادهباش قرار داشته و حمله هوایی گسترده اوکراین را دفع کردهاند.
درگیری نظامی بین مسکو و کییف در حالی ادامه دارد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، طرحی ۲۸ مادهای را برای پایان دادن به درگیریها ارائه کرده است. براساس این طرح، کییف در مقابل گرفتن تضمینهای امنیتی، بخشی از خاک خود را به مسکو واگذار میکند و محدودیتهایی را در زمینه توان نظامی میپذیرد.
اتحادیه اروپا و دیگر متحدان اوکراین به طرح آمریکا واکنش منفی نشان دادهاند و آن را تحقق خواستههای روسیه اعلام کردهاند. کاخ سفید اعلام کرده که طرح ترامپ، بازتاب خواستههای هر دو طرف درگیری بوده و منافع طرفین را تضمین میکند.
