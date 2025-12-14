بزرگترین پروژه بازآفرینی شهر در مسیر افتتاح

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی شهردار منطقه ۱۸ تهران اظهار داشت: در سنوات گذشته توافقی میان مدیریت شهری منطقه و یکی از اپراتورهای تلفن همراه در محدوده جغرافیایی ناحیه ۴ منطقه صورت و بر اساس آن طرف متقاضی اخذ پایان کار می‌بایست مساحتی ۵۱۵۰ متر مربع را عقب نشینی و به عنوان معبر عمومی در اختیار شهرداری قرار بدهد که این امر پس از گذشت ۲.۵ دهه به تعویق افتاده بود.

وی ادامه داد: در این دوره مدیریت شهری که تملک، آزاد سازی و رفع معارضین ملکی در ۱۱ محور پیش بینی و به اجرا گذاشته شده، مراحل عدم اجرای این توافق نیز پیگیری و پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح، مساحت مذکور به همراه یک قطعه زمین دیگری در محور شرقی به مساحت ۲۶۵۰ متر مربع را آزادسازی و انسداد بخشی از مسیر سواره رو میان باغ راه حضرت زهرا (س) و بلوار ۴۵ متری زرند رفع شد.

به گفته این مقام مسئول، با اتمام عملیات آزاد سازی بخشی از اراضی عمومی واقع در مسیر باغ راه حضرت زهرا (س) بعنوان بزرگترین پروژه باز آفرینی شهر، تعداد دو معبر جدید به طول ۸۰۰ متر و عرض ۱۲ متر از حدفاصل خیایان عزیزی تا بلوار ۴۵ متری بهار و دیگری به طول ۶۰۰ متر و عرض ۱۲ متر از حد فاصل خیابان کرمی تا خیابان مزرعه سفیدی پور احداث تا زمینه کاهش بار ترافیک محدوده به بلوار شهیدان طارمی میسر شود.

محمدی همچنین با بیان این نکته که احداث این دو معبر جدید، علاوه بر کاهش بار ترافیکی، موجب بازگشایی تعداد سه خیابان دیگر نیز شده، اظهار داشت: بر اساس جدول زمانبندی این پروژه، دو معبر جدید واقع در حاشیه باغ راه حضرت زهرا (س) تا اواخر آذر ماه امسال افتتاح و زمینه بازگشایی خیابان‌های اصفهانی، پرچین و سفیدی پور را فراهم آورده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا پس از افتتاح رسمی باغ راه حضرت زهرا (س)، تمهیدات مدیریت شهری برای تأمین محل پارک خودرو برای صنایع و کارخانجات همجوار کارسازی و این مطالبه دیرین نیز برطرف شود.