فرزادفر: قوچان رتبه دوم بیکاری خراسان رضوی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول فرزادفرد عصر شنبه در حاشیه بازدید نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از پروژه‌های عمرانی قوچان در جمع مدیران دستگاه‌های اجرایی در سالن فرمانداری این شهرستان اظهار کرد: قوچان در چهارراه ارتباطی شمال کشور و معبر ورود به آسیای میانه قرار گرفته و نیازمند یک توجه ویژه در تمام حوزه‌ها است.

فرماندار قوچان با اشاره به پیشینه تاریخی قوچان افزود: از دل این شهرستان، استان خراسان شمالی و شهرستان‌های متعددی خارج شده که نشان‌دهنده جایگاه و پتانسیل بالای آن به عنوان قطب اقتصادی و اجتماعی در منطقه است.

وی با بیان اینکه اشتغال صنعتی واقعی در این شهرستان کمتر از یک درصد است، گفت: پایه اقتصاد شهرستان از دیرباز بر کشاورزی و دامپروری بوده که تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی‌ها به شدت به آن آسیب زده است.

فرزادفرد با یادآوری این موضوع که متأسفانه در بحث اشتغال رتبه ۲۷ و در بحث بیکاری رتبه دوم استان را قوچان دارا بوده و این وضعیت زیبنده شهرستان نیست، تصریح کرد: روزانه بین ۲ تا ۳ هزار نفر از جوانان قوچانی برای کار به سمت مشهد و چناران تردد می‌کنند که این وضعیت مطلوبی برای شهر نیست.

فرماندار قوچان به مشکلات زیرساختی اشاره کرد و گفت: ۴۸ درصد از معابر شهر ناهموار هستند و آسفالت‌های موجود به دلیل سرمای هوا از کیفیت لازم برخوردار نیستند و با کوچک‌ترین بارندگی، بسیاری از معابر غیرقابل تردد می‌شوند.

وی با هشدار درباره وضعیت فضاهای آموزشی تأکید کرد: بیش از ۵۰ درصد مدارس قوچان عمری بیش از ۴۰ سال دارند و ۱۳ مدرسه تخریبی در شهرستان وجود دارد که به دلیل کمبود فضای آموزشی همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

فرزادفر با اشاره به موقعیت حاشیه‌محور قوچان بیان کرد: سالانه ۱۲ میلیون نفر زائر از این محور تردد می‌کنند اما امکانات بیمارستانی ما برای رسیدگی به مجروحان حوادث ضعیف است، اگرچه مجوز بیمارستان ۱۷۰ تختخوابی گرفته شده اما انتظار داریم اعتبار آن در ردیف پروژه‌های ملی قرار گیرد.

فرماندار قوچان تصریح کرد: محور قوچان به سبزوار دارای مشکلاتی است و این محور با حجم بالای تردد بین‌المللی پاسخگوی نیازها نیست و باید حداقل سه بانده شدن آن در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به پیشینه فرهنگی و علمی قوچان اظهار کرد: متأسفانه مجتمع فرهنگی متناسبی در شهرستان نداریم و یک پروژه نیمه‌تمام از ۱۴ سال قبل رها شده است. وی خواستار تخصیص حداقل ۱۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل این مجتمع شد.