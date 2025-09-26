به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد طاهری در نماز جمعه این هفته شهرستان کاشمر با تأکید بر ضرورت حل مشکلات معیشتی و ایجاد فرصتهای شغلی اظهار کرد: مسئولان باید اشتغال و اقتصاد مردم را در صدر برنامههای کاری خود قرار دهند.
امام جمعه کاشمر با اشاره به شرایط دشوار آوارگان غزه و آغاز فصل سرما، تأخیر در امدادرسانی را شرمآور خواند و همبستگی با فلسطینیان و مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی را از اولویتهای مردم ایران برشمرد.
وی در گرامیداشت هفته دفاع مقدس، جنگ هشتساله و حملات اخیر اسرائیل را نمونهای از محاسبات غلط دشمن دانست و عوامل پیروزی ملت ایران را مقاومت، اتکا به نصرت الهی، وحدت ملی، رهبری مقتدر، عقلانیت و حضور فداکارانه مردم معرفی کرد.
طاهری ضمن قدردانی از تلاشهای دستگاههای امنیتی و دفاعی و سخنرانی رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، خواستار کار جهادی مسئولان برای رفع موانع اقتصادی شد و تأکید کرد: نارضایتی از وضعیت اقتصادی واقعیت دارد، اما نباید به تضعیف وحدت ملی منجر شود.
امام جمعه کاشمر همچنین هشدار داد از انتشار مطالب و کانالهای ناشناس در شبکههای اجتماعی که میتواند زمینه اختلاف و سوءاستفاده سیاسی باشد، جلوگیری و اعتماد به منابع رسمی تقویت شود.
