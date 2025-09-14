خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در این روزگار که اشتغال جوانان و حفظ محیط‌زیست به دغدغه‌ای ملی تبدیل شده، داستان‌هایی از دل جامعه جوان ایران برمی‌خیزد که نشان می‌دهد با ترکیب ایده، تلاش و حمایت هدفمند می‌توان آینده‌ای متفاوت ساخت. کمیته امداد امام خمینی (ره) که همواره در کنار نیازمندان و جویندگان کار ایستاده، این بار نقش خود را به‌عنوان پلی میان ایده و عمل ایفا کرده است؛ حمایتی که هم چرخه اقتصاد خرد را به حرکت انداخته و هم جوانان را از بن‌بست بیکاری بیرون کشیده است.

روایت علی بابایی، دانشجوی دکتری مکانیزاسیون کشاورزی و علی‌اصغر حسن‌آبادی، تولیدکننده نقره و جواهرات، دو نمونه زنده از این جریان حمایتی است؛ یکی از دل خاک و ضایعات کشاورزی محصولی دانش‌بنیان بیرون کشیده و دیگری از پشت ویترین فروشندگی به قلب کارگاه تولید رسیده است.

بابایی، با تحقیق و خلاقیت، پسماندهای کشاورزی را به گلدان‌های زیست‌تخریب‌پذیر و فرصت اشتغال برای دیگران بدل کرد و حسن‌آبادی با تجربه عملی و بهره‌گیری از وام کمیته امداد، توانست چرخه تولید و اشتغال در حوزه زیورآلات نقره را به راه بیندازد. این دو مسیر هرچند از نظر حوزه فعالیت متفاوت‌اند، اما در نقطه‌ای مشترک می‌شوند؛ در جایی که یک ایده جسورانه با پشتوانه حمایت به ثمر می‌رسد و مردم محلی و مددجویان، سهمی از این موفقیت می‌برند. پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی کمیته امداد، نه به‌عنوان یک اقدام مقطعی، که به‌عنوان سیاستی پایدار، زمینه‌ساز ایجاد کسب‌وکارهایی شده که ریشه در زندگی امروز و امید به فردا دارند.

روایت این دو جوان خراسانی، نه فقط گزارشی از دو داستان فردی که تصویری روشن از تأثیر سیاست‌های حمایتی بر اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی در ایران امروز است.

جذب ۸۱ درصد منابع اشتغال کمیته امداد خراسان رضوی

در همین رابطه رضا سلم آبادی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۸۱ درصد منابع اشتغال مصوب سال گذشته تا کنون در استان جذب شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی با اشاره به تنوع وضعیت مددجویان تحت پوشش، اظهار کرد: بخشی از این افراد به دلیل بیماری، کهولت سن، دانش‌آموز بودن یا داشتن فرزند خردسال امکان اشتغال ندارند، اما گروهی از مددجویان مستعد کارآفرینی و کسب‌وکار هستند که کمیته امداد برای آن‌ها تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت می‌کند و دوره‌های آموزشی برگزار می‌کند.

وی افزود: بر اساس آمار، تاکنون ۸۱ درصد از منابع اختصاص یافته به طرح‌های اشتغال سال گذشته در استان جذب شده است، این در حالی است که شهرستان خواف با عملکردی سه درصد بالاتر از میانگین استانی، در جایگاهی پیشرو قرار دارد.

سلم آبادی خاطرنشان کرد: استان هم‌اکنون در شاخص اشتغال مددجویان رتبه هشتم کشور را به خود اختصاص داده که این موفقیت حاصل هم‌افزایی نیروهای امدادی، آموزش مستمر و پرداخت به‌موقع تسهیلات است.

جوانی که پسماند کشاورزی را به فرصت تبدیل کرد

علی بابایی، دانشجوی دکتری مکانیزاسیون کشاورزی است که با همت و حمایت کمیته امداد توانست ایده‌ای نو در مدیریت پسماندهای کشاورزی را به مرحله تولید و اشتغال برساند.

جرقه یک ایده در دانشگاه

علی بابایی، متولد ۱۳۷۶، در دوران تحصیل کارشناسی ارشد خود در دانشگاه فردوسی مشهد به دنبال موضوعی برای پایان‌نامه بود که بتواند یک معضل واقعی کشور را حل کند. او پس از بررسی‌های فراوان دریافت که پسماندهای کشاورزی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این حوزه، معمولاً بدون استفاده دفن یا سوزانده می‌شوند و به هدر می‌روند.

وی به همراه دو نفر از هم‌دانشگاهی‌هایش، تحقیق روی این ضایعات را آغاز کرد و موفق شد با فرآوری آن‌ها، بیوکامپوزیت‌هایی تولید کند که نه‌تنها دوستدار محیط‌زیست هستند، بلکه به رشد گیاه نیز کمک می‌کنند. یکی از محصولات شاخص این تیم، گلدان‌های زیست‌تخریب‌پذیر بود؛ گلدان‌هایی که پس از انتقال نشا به زمین، در خاک تجزیه می‌شوند و مواد مغذی در اختیار ریشه قرار می‌دهند.

‌از اختراع تا کشت آزمایشی

موفقیت اولیه باعث شد این ایده ثبت اختراع شود و تیم بابایی در پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مستقر گردد. سپس نمونه‌های اولیه در مزرعه‌های آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت: سه هکتار خربزه و دو هکتار گوجه با همکاری جهاد کشاورزی تحت کشت قرار گرفتند. نتایج نشان داد محصول تولیدی کاملاً کاربردی، کارآمد و سازگار با محیط‌زیست است.

حمایت کمیته امداد؛ نقطه عطف کار

مسیر تبدیل یک ایده دانشگاهی به تولید نیمه‌صنعتی، نیازمند سرمایه و تجهیزات بود؛ جایی که نقش کمیته امداد پررنگ شد.

بابایی، جوان موفق کارآفرین خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر تسهیلات کمیته امداد نبود، کار ما هیچ‌وقت به مرحله اجرا نمی‌رسید. در سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ میلیون تومان وام برای راه‌اندازی کارگاه نیمه‌صنعتی دریافت کردیم و در سال ۱۴۰۲ نیز ۵۰ میلیون تومان برای رهن گلخانه. همین حمایت‌ها باعث شد امروز ۸ نفر به صورت مستقیم و حدود ۲۰ نفر به صورت غیرمستقیم مشغول به کار شوند.

چالش‌های مسیر کارآفرینی

جوان موفق کارآفرین به سختی‌های راه نیز اشاره کرد و گفت: به خاطر اینکه کار به درآمد نمی‌رسید، اعضای تیمم خیلی سریع دلسرد می‌شدند و می‌رفتند. در بسیاری از مراحل مجبور بودم به تنهایی کار را پیش ببرم که یکی از سخت‌ترین بخش‌های مسیر بود. بخش دشوار دیگر بحث هزینه‌ها و نقدینگی بود؛ اغلب مواقع با کمبود منابع مالی روبه‌رو می‌شدیم.

وی بیان کرد: با راه‌اندازی مجموعه گلخانه، خوشبختانه یک درآمد ثابت ایجاد شد. در شرایط فعلی اگر بتوانیم کار را گسترش دهیم و به پایداری برسانیم، بسیار ارزشمند خواهد بود. من واقعاً ممنونم که در این شرایط سخت کشور از ما حمایت شد؛ جوانان به این حمایت‌ها نیاز دارند، وگرنه مثل بسیاری از دوستانم که مهاجرت کردند، شاید من هم ناچار به ترک کشور می‌شدم.

بابایی ادامه داد: در حال حاضر، این مجموعه علاوه بر تولید گلدان‌های زیست‌تخریب‌پذیر، فعالیت‌های گلخانه‌ای نیز دارد. ۴ نفر در گلخانه و ۳ نفر در بخش بسته‌بندی و تولید مشغول به کار هستند که این رقم می‌تواند با جذب سرمایه بیشتر افزایش یابد.

این کارآفرین جوان چشم‌انداز آینده را چنین ترسیم کرد و گفت: اگر بتوانیم حدود ۴ میلیارد تومان سرمایه جذب کنیم، ظرفیت اشتغال مستقیم برای ۲۰ نفر ایجاد می‌کنیم. کشاورزی یکی از بکرترین و پردرآمدترین حوزه‌ها در کشور ماست و می‌تواند بستری برای رشد جوانان و ایده‌های نو باشد.

به‌کارگیری مددجویان کمیته امداد

نکته مهم دیگر در فعالیت‌های بابایی، به‌کارگیری مددجویان کمیته امداد در مجموعه است که در این خصوص اظهار کرد: در حال حاضر دو مددجوی کمیته امداد را به کار گرفته‌ایم و یک نفر هم در حال گذراندن کارآموزی است. یکی از این افراد را نیز بیمه کرده‌ایم.

این موضوع نشان می‌دهد که حمایت اولیه کمیته امداد نه تنها زمینه‌ساز اشتغال برای بابایی و همکارانش شد، بلکه حالا او خود به یک راهبر شغلی برای مددجویان دیگر تبدیل شده است.

روایت علی بابایی نشان می‌دهد که چگونه یک دانشجوی جوان با دغدغه‌ای زیست‌محیطی توانست از دل ضایعات کشاورزی محصولی دانش‌بنیان و کاربردی بسازد. اما آنچه این مسیر را عملی و ماندگار کرد، حمایت کمیته امداد بود؛ حمایتی که نه‌تنها باعث خودکفایی یک جوان شد، بلکه زمینه‌ساز اشتغال برای دیگران نیز گردید.

این تجربه بار دیگر ثابت می‌کند که با ترکیب ایده، تلاش و حمایت درست، می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای جوانان و اقتصاد کشور رقم زد.

کمیته امداد؛ حامی جوانان کارآفرین

کمیته امداد امام خمینی (ره) طی سال‌های اخیر با ارائه تسهیلات خوداشتغالی، به بسیاری از جوانان و خانواده‌های مددجو کمک کرده تا مسیر تازه‌ای در زندگی‌شان باز شود. این حمایت‌ها نه تنها منجر به استقلال اقتصادی خانواده‌ها شده، بلکه کسب‌وکارهای کوچک را به واحدهای تولیدی و اشتغال‌زا تبدیل کرده است. داستان علی‌اصغر حسن‌آبادی از طرقبه شاندیز، نمونه‌ای روشن از این نقش‌آفرینی است؛ جوانی که با پشتوانه کمیته امداد توانست از فروشندگی به تولید نقره و جواهرات برسد و برای ده‌ها نفر شغل ایجاد کند.

آغاز کار با وام کمیته امداد

حسن‌آبادی که سال‌ها تجربه فروشندگی نقره داشت، در سال ۱۳۹۸ توانست از طریق کمیته امداد ۵۰ میلیون تومان وام دریافت کند و با خرید یک دستگاه، مسیر تولید را آغاز نماید. سه سال بعد نیز با دریافت ۸۰ میلیون تومان دیگر برای اجاره کارگاه، کار خود را گسترش داد.

علی‌اصغر حسن‌آبادی، تولیدکننده نقره و جواهرات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با ۴۰۰ میلیون تومان سرمایه که ۵۰ میلیون تومان آن وام کمیته امداد بود، توانستم کسب وکارم را راه‌اندازی کنم. همین حمایت‌ها نقطه شروعی بود که مسیر زندگی‌ام را تغییر داد.

تجربه عملی به جای آموزش رسمی

برخلاف بسیاری از تولیدکنندگان، حسن‌آبادی هیچ دوره آموزشی رسمی طی نکرده است. او تمام دانش خود را در سال‌های فروشندگی و فعالیت تجربی به دست آورده و توانسته از این تجربه به عنوان سرمایه‌ای ارزشمند برای تولید بهره ببرد.

وی افزود: تسهیلات کمیته امداد هرچند در ظاهر رقم‌های بزرگی نیستند، اما در زمان درست می‌توانند تعیین‌کننده باشند؛ پنجاه یا صد میلیون تومان شاید عدد بالایی نباشد، اما دقیقاً همان وقتی که نیاز داری، می‌تواند چراغ راه باشد. همکاری کمیته امداد و بانک در این مسیر بسیار ارزشمند بود.

حسن آبادی گفت: کسب‌وکاری که با یک دستگاه شروع شد، امروز به کارگاهی تبدیل شده که ۱۸ تا ۲۰ نفر به صورت مستقیم و چند نفر دیگر به صورت غیرمستقیم در آن مشغول به کارند. این رشد نشان می‌دهد که چگونه یک وام حمایتی، می‌تواند زنجیره‌ای از اشتغال و تولید ایجاد کند.

این جوان موفق کارآفرین افزود: تلاش فردی و حمایت سازمانی باید در کنار هم قرار گیرند: من هیچ‌وقت ناامید نشدم. سختی‌های زیادی بود، اما تلاش کردم و امیدوار ماندم. هر شغلی فراز و نشیب دارد، اما اگر صبر کنید و تلاش داشته باشید، به نتیجه می‌رسید. مهم‌تر اینکه حمایت‌هایی مثل وام کمیته امداد مسیر را هموارتر می‌کند.

از دل سختی‌ها تا قله موفقیت؛ نقش کمیته امداد در بلوغ اقتصاد محلی

این مسیر البته بدون سختی نبوده؛ از کمبود نقدینگی و دلسردی نیروها تا دشواری‌های بازار. اما عامل مشترک موفقیت، ایستادگی در برابر مشکلات و باور به نتیجه تلاش بوده است. داستان این دو جوان یادآور می‌شود که اقتصاد محلی و تولید پایدار، تنها با ورود فعال بخش‌های حمایتی و اعتماد به توان نیروهای بومی به بلوغ می‌رسد.

کمیته امداد در این میان، با ایفای نقش یک شریک راهبردی در کنار کارآفرینان، نه‌تنها به تحقق اهداف معیشتی مددجویان کمک کرده، بلکه به توسعه کسب‌وکارهای کوچک و مولد نیز یاری رسانده است. این دو روایت، دعوتی است برای سایر جوانان تا در دل مشکلات به دنبال ایده‌ای بگردند و با اتکا به پشتکار خود و استفاده از حمایت‌های موجود، فردایی روشن‌تر برای خود و جامعه بسازند.