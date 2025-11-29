ولیدخت: بیکاری ریشه اصلی خودکشی در قوچان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ولیدخت عصر شنبه در حاشیه بازدید نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از پروژههای عمرانی قوچان در جمع مدیران دستگاههای اجرایی در سالن فرمانداری این شهرستان با تأکید بر ضرورت توجه جدیتر دستگاههای اجرایی به مطالبات مردم، اظهار کرد: دستگاه قضائی آخرین حلقه زنجیره مدیریت است و همه کاستیها و آسیبهای اجتماعی نهایتاً به دادگستری سرریز میشود.
رئیس دادگستری قوچان با اشاره به بخشی از نارضایتیهای عمومی در شهرستان، افزود: یکی از مشکلات جدی قوچان، وضعیت عمران و آبادانی است اگر قرار است رضایت مردم تأمین شود که این موضوع از تأکیدات نظام نیز هست باید در بیرون از حوزه قضائی پیگیری و حل شود.
وی مسئله اشتغال را اولین درد بزرگ شهرستان عنوان کرد و گفت: بیکاری یکی از علل اصلی تشکیل پروندههای خانواده و خودکشی است و در شهرستانی با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر نباید ماهانه حدود ۶۰۰ پرونده حوزه خانواده داشته باشیم.
ولیدخت بیان کرد: قوچان علیرغم تلاشهای صورتگرفته هنوز با نیازهای واقعی مردم فاصله دارد و در برخی حوزهها مانند یک روستا باقی مانده است درحالیکه برخی مناطق مانند بجنورد به استان تبدیل شدهاند و قوچان با وجود ظرفیتهای خوب همچنان از امکانات اساسی محروم است.
رئیس دادگستری قوچان با اشاره به مشکلات حوزه سلامت و نبود امکاناتی همچون ام آر آی در این شهرستان، گفت: سالهاست مردم و بیماران نیازمند این خدمات هستند اما هنوز این مطالبه محقق نشده است.
وی با ابراز نگرانی از آمار آسیبهای اجتماعی در این شهرستان، بیان کرد: متأسفانه قوچان در برخی شاخصها مانند خودکشی رتبه یک استان را دارد و بارها در صحنهها مشاهده کردیم جوانانی که به دلیل مشکلاتی نظیر بیکاری یا اعتیاد والدین به چنین تصمیمهای تلخی رسیدهاند و اینها زنگ خطر جدی برای همه مسئولان است.
ولیدخت با تأکید بر اینکه بخشی از این مشکلات نتیجه کمکاری برخی مدیران در ادوار مختلف بوده، افزود: مسئولان باید کار خود را به نحو احسن انجام دهند اکنون نیز حضور مسئولان از مرکز کشور فرصتی است تا بخشی از این چالشها حل شود.
