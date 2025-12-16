به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی برجی اظهار کرد: مددجئی ۳۰ ساله از استانهای غربی کشور در مرکز فیاض بخش پذیرش شده بود و دچار معلولیت جسمی حرکتی بود که ظهر دیروز با برجا گذاشتن نامهای با مضمون حلالیت طلبیدن از دوستانش اقدام به خودکشی کرد.
مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی با بیان اینکه بررسی دوربینها و اسناد مربوط در حال انجام است و از سازمان مرکزی بازرسی جهت بررسی تخصصی در مشهد حاضر خواهد شد، بیان کرد: این مددجو صرفاً برای اقامت و خواب به مرکز شهید فیاض بخش مشهد میآمد و دارای شغل و فعالیت اجتماعی بوده که البته سابقه افکار خودکشی در پرونده خود داشته است.
وی با اشاره به پیگیریهای قانونی این موضوع گفت: با وجود انجام بررسیهای اولیه و مستندات موجود، پرونده برای شفافسازی بیشتر مجدداً در کمیته نظارت بررسی خواهد شد و نشست این کمیته صبح فردا ساعت هفت برگزار میشود.
برجی با بیان اینکه احتمال قصور در این پرونده اندک است، افزود: در هر حال تمامی مستندات بررسی و نتیجه کارشناسی به اطلاع عموم خواهد رسید.
