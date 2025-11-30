هشدار نسبت به گسترش ماده بیهوشی تجاوز!

سعید مهرزادی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هرگونه عرضه، نگهداری یا مصرف این مواد مصداق تخلف و قاچاق است و هیچ مسیر قانونی برای تهیه این ترکیبات وجود ندارد.

وی افزود: توزیع‌کنندگان از روش‌هایی مانند پرداخت رمزارزی و حساب‌های ناشناس برای پنهان‌کردن فعالیت خود استفاده می‌کنند.

مهرزادی توضیح داد: شناسایی این مواد تنها با نمونه‌گیری فوری و آزمایش‌های تخصصی ممکن است، اما برخی از این ترکیبات در مدت کوتاهی از بدن پاک می‌شوند و همین موضوع روند تشخیص را با مشکل مواجه می‌کند.

وی، علائمی مانند سرگیجه ناگهانی، تاری دید، گیجی، ضعف عضلانی و اختلال حافظه کوتاه مدت را از نشانه‌های احتمالی قرارگیری در معرض این مواد دانست و تأکید کرد: جوانان و دانشجویان در محیط‌های اجتماعی از پذیرش خوراکی و نوشیدنی از افراد ناشناس خودداری کنند.

مهرزادی از مردم خواست در صورت مشاهده کوچک‌ترین نشانه مشکوک در نوشیدنی یا رفتار افراد، از مصرف آن پرهیز کرده و موضوع را فوراً گزارش دهند.

وی در پایان گفت: شهروندان می‌توانند هرگونه عرضه یا تبلیغ این مواد را از طریق سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند و در صورت بروز علائم، با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.