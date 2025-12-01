هشدار سازمان غذا و دارو نسبت به انتشار ماده تجاوز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، هدی شفیعی گفت: این ترکیبات هیچ نام و جایگاهی در داروها و محصولات دارای مجوز از سازمان غذا و دارو ندارند و از مسیرهای غیرقانونی و قاچاق وارد می‌شوند. این مواد معمولاً بی‌رنگ، بی‌بو و بی‌طعم هستند و در مقادیر کم تغییر محسوسی در طعم یا بوی نوشیدنی ایجاد نمی‌کنند که همین موضوع احتمال سوءاستفاده را افزایش می‌دهد.

وی افزود: تشخیص این مواد برای افراد بسیار دشوار است و به ویژه در موقعیت‌های اجتماعی باید احتیاط بیشتری داشت.

شفیعی توصیه کرد: در قرارهای ملاقات و دورهمی‌ها از دریافت نوشیدنی از افراد ناشناس خودداری شود و هر نوشیدنی با طعم یا بوی غیرعادی کنار گذاشته شود.

وی تأکید کرد: این ترکیبات از مسیر رسمی توزیع نمی‌شوند و سوءاستفاده‌کنندگان از روش‌هایی مانند پرداخت رمزارزی و حساب‌های ناشناس برای پنهان‌ماندن استفاده می‌کنند.

شفیعی، علائمی مانند سرگیجه ناگهانی، تاری دید، گیجی، ضعف عضلانی و از دست دادن حافظه کوتاه‌مدت را از نشانه‌های احتمالی مصرف این مواد دانست و از جوانان و دانشجویان خواست در محیط‌های غیرمطمئن دقت بیشتری داشته باشند.