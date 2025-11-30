جزئیات اتفاقی که در بازی با رئال مادرید برای مهدی طارمی رخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت《monobala》 یونان، دیدار با رئال مادرید مشکلات زیادی برای المپیاکوس ایجاد کرد، چرا که مسابقه‌ای بسیار سنگین و پرفشار بود. مهدی طارمی برای بازی مقابل پانیتولیکوس در دسترس مربی نیست و از فهرست تیم خط خورده است.

مهاجم ایرانی جز بازیکنانی بود که بازی با رئال مادرید را به‌طور کامل انجام داد، اما یک مشکل جزئی داشت که باعث شد دیدار مقابل پانیتولیکوس را از دست بدهد. در جریان مسابقه برابر رئال، نشانه‌ای از آسیب‌دیدگی جدی در طارمی دیده نشد، اما روز بعد در کمپ «رِنتی» احساس درد داشت. سرخ‌وسفیدها مقرر کرده بودند روز گذشته (شنبه ۲۹ نوامبر) وضعیت او را بررسی کنند، چرا که تیم روز جمعه استراحت داشت.

این مهاجم باتجربه در بازی با رئال مادرید ضربه‌ای از پشت زانوی راست دریافت کرد که برای او یک هماتوم (خون‌مردگی) ایجاد کرده بود. به همین دلیل روز شنبه تصمیم گرفته شد که او به آگرینیو سفر نکند و استراحت کند. آخرین باری که طارمی در فهرست تیم حضور نداشت به دیدار با آ اِل برمی‌گردد که به دلیل خستگی ناشی از بازی‌های ملی استراحت داده شده بود. غیبت طارمی برای المپیاکوس یک فقدان مهم است؛ چرا که او در سه بازی متوالی لیگ که به میدان رفت گلزنی کرده بود و مقابل رئال هم گل زد.

در مورد ژولیَن بیانکون هم وضعیت مشابهی وجود دارد. او نیز دیدار با رئال را کامل بازی کرد و مشکلی در جریان مسابقه دیده نشد، اما روز بعد دچار دردهایی شد که از بین نرفت و باعث شد او نیز نتواند در بازی برابر پانیتولیکوس حضور پیدا کند.