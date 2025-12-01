طارمی و گلزنی در سه تورنمنت مهم برای المپیاکوس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «gavros» یونان، مهدی طارمی در دیدار مقابل تیم فوتبال رئال مادرید عملکردی بی‌نظیر از خود به نمایش گذاشت. این مهاجم ایرانی که در دیدار با پاناتینایکوس در آگرینیو غایب بود، به نخستین بازیکنی تبدیل شد که در یک فصل هم در لیگ داخلی، هم در جام حذفی و هم در رقابت‌های اروپایی گل زده است!

طارمی تاکنون ۶ گل در سوپرلیگ، یک گل در لیگ قهرمانان اروپا و دو گل در نخستین دیدار جام حذفی یونان مقابل آستراس به ثمر رسانده است. این آمار شگفت‌انگیز، عملکرد او را یادآور دوران بازی در پورتو می‌کند؛ زمانی که در ۱۸۲ بازی ۹۱ گل و ۵۶ پاس گل به ثبت رسانده بود.

علاوه بر گلزنی، مربی باسکی تیم تنها به گل‌های طارمی خشنود نیست، بلکه عملکرد کلی او در زمین، از جمله همکاری در پاس‌ها، فشار بالای خط حمله و دیگر وظایفی که از یک مهاجم سطح بالا انتظار می‌رود، باعث شده است تا طارمی در اوج بازی خود، نقش کلیدی و تثبیت‌شده‌ای در جایگاه شماره «۱۰» برای المپیاکوس داشته باشد.