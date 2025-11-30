جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر از برخورد زنجیره‌ای پنج دستگاه خودروی سواری در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران، قم، محدوده پس از فرودگاه امام خمینی (ره) و حوالی تیر ۳۱۰، خبر داد.

ملکی اظهار داشت: این حادثه حدود ساعت ۱:۰۹ بامداد امروز به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی تهران به محل اعزام شدند. همچنین با توجه به اینکه محل حادثه در حوزه استحفاظی آتش‌نشانی حسن‌آباد بود، نیروهای این ایستگاه نیز در صحنه حضور داشتند و آتش‌نشانی تهران به‌عنوان نیروی کمکی وارد عمل شد.

به‌گفته وی، در محل حادثه مشخص شد پنج دستگاه خودروی سواری شامل یک پژو ۴۰۵، یک پژو پرشیا، یک دستگاه کوییک، یک پژو ۲۰۶ و یک پژو ۲۰۶ اس‌دی با یکدیگر برخورد کرده‌اند. علت وقوع حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور در حال بررسی است.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران ادامه داد: در مجموع ۱۱ نفر سرنشین این خودروها بودند که همگی پیش از رسیدن آتش‌نشانان از خودروها خارج شده بودند. تنها یک نفر راننده یکی از خودروها در داخل وسیله‌نقلیه محبوس بود که تیم‌های عملیاتی با انجام اقدامات فنی وی را از خودرو خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس دادند.

ملکی با اعلام اینکه تمامی ۱۱ نفر برای بررسی وضعیت جسمانی به نیروهای اورژانس تحویل داده شدند، افزود: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و هیچ‌یک از خودروها دچار آتش‌سوزی یا واژگونی نشده بودند.

وی درباره شرایط ترافیکی محدوده نیز تصریح کرد: حادثه موجب ایجاد ترافیک سنگین در آزادراه شده بود، اما پس از رهاسازی مصدوم و انتقال مصدومان، چند دستگاه جرثقیل نیسانی خودروهای حادثه‌دیده را به محل امن منتقل کردند و مسیر به سرعت بازگشایی شد.

ملکی در پایان گفت: در ساعت ۲:۰۲ بامداد، محل حادثه برای بررسی علت وقوع سانحه به عوامل پلیس راهور تحویل داده شد و نیروهای آتش‌نشانی تهران و حسن‌آباد به ایستگاه‌های خود مراجعت کردند.