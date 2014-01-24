کورس مرگبار در بزرگراه حکیم/ 3 نفر کشته و 6 نفر مجروح شدند

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در باره جزئیات این حادثه گفت: ساعت 22:56 پنجشنبه برخورد چند خودرو در مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم نرسیده به اتوبان یادگار امام به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. در ادامه آتش نشانان 3 ایستگاه راهی محل حادثه شده و در بررسی های اولیه متوجه شدند 4 دستگاه پژو 206 و 3 دستگاه پراید به شدت با یکدیگر برخورد کردند.

وی افزود: در این حادثه تعدادی از سرنشینان خودروها داخل ماشین گرفتار شده بودند که آتش نشانان با ایمن سازی محل اقدام به برش قطعات خودروها کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران خاطرنشان کرد: متاسفانه در این حادثه 3 مرد بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست دادند و 4 مرد، یک زن باردار و دختر دو ساله ای مجروح شدند که از سوی امدادگران اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

پلیس راهور تهران بزرگ نیز اعلام کرد این حادثه به دلیل کورس گذاشتن رانندگان دو خودروی پژو 206 رخ داده بود.