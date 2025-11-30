  1. استانها
نمایشگاه طراحی «هاشور» در شهرکرد برپا شد

شهرکرد-هنرمندان چهارمحال و بختیاری در نمایشگاهی گروهی با عنوان «هاشور» مجموعه‌ای از آثار طراحی خود را در نگارخانه چراغ جادوی شهرکرد به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از هنرمندان چهارمحال و بختیاری در نمایشگاهی گروهی با عنوان «هاشور» مجموعه‌ای از آثار طراحی خود را در نگارخانه چراغ جادوی شهرکرد به نمایش گذاشتند.

در این نمایشگاه که از هفتم آذر در نگارخانه چراغ جادوی شهرکرد برپا شده، ۴۰ تابلوی طراحی از هنرجویان آموزشگاه هنرهای تجسمی مریم در معرض دید عموم قرار گرفته است.

آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه حاصل کار ریحانه خلیلیان، هستی امینی، شادی ابراهیمی، صبا مختاری و آوا عطایی از هنرمندان استان است که تابلوهای هنری خود را زیر نظر مریم خدابخشی تهیه و ارائه کرده‌اند.

برپایی کارگاه تجربه طراحی برای علاقه‌مندان به این هنر نیز از بخش‌های جنبی نمایشگاه هاشور به شمار می‌رود.

گفتنی است، نمایشگاه تخصصی طراحی «هاشور» واقع در مجموعه هنری چراغ جادو شهرکرد تا نهم آذر همه روزه از ساعت ۱۶ پذیرای بازدید علاقه‌مندان به هنر است.

