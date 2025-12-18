  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۲

فعالیت کارگاه نقاشی «روایت یاران» در شهرکرد آغاز شد

فعالیت کارگاه نقاشی «روایت یاران» در شهرکرد آغاز شد

شهرکرد- فعالیت کارگاه نقاشی «روایت یاران» با محوریت بازآفرینی هنری شخصیت شهید سردار سهراب نوروزی در مسجد جامع شهرکرد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت کارگاه نقاشی «روایت یاران» با حضور شش هنرمند شاخص هنرهای تجسمی و با محوریت بازآفرینی هنری شخصیت شهید سردار سهراب نوروزی عصر پنجشنبه در مسجد جامع شهرکرد آغاز شد.

محمد حبیبی، مدیر انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح در مراسم آغازین این کارگاه با اشاره به اینکه کارگاه کشوری روایت یاران در چهارمحال و بختیاری به عنوان هفدهمین استان برپا می‌شود، اظهار کرد: در این برنامه، هنرمندان شاخص استانی به خلق آثاری با محوریت یکی از شهدای شاخص استان می‌پردازند.

فعالیت کارگاه نقاشی «روایت یاران» در شهرکرد آغاز شد

حبیبی ادامه داد: در استان چهارمحال و بختیاری امروز شاهد حضور فعال و چشمگیر هنرمندان هستیم که طی امروز و فردا به خلق آثار هنری می‌پردازند.

وی تصریح کرد: این آثار هنری بعد از اتمام اجرا در تمامی استان‌های کشور، در یک نمایشگاه ملی در پایتخت در معرض دید علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

حبیبی با اشاره به مشارکت باورمندانه و دغدغه‌مندانه هنرمندان، اظهار کرد: برگزاری این رویداد ملی در ۱۷ استان منجر به خلق آثار هنری فاخری با محوریت شهدای والامقام شده است که این برنامه‌ها ادامه خواهد داشت.

فعالیت کارگاه نقاشی «روایت یاران» در شهرکرد آغاز شد

یادآور می‌شود، این رویداد هنری با مشارکت انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح و با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری در حال برگزاری است و در روز جمعه ۲۸ آذر نیز ادامه دارد.

کد خبر 6694193

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها