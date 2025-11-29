نمایشگاه استانی هفته پژوهش در قصرشیرین گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه، نمایشگاه توانمندی‌های جوانان قصرشیرین بمناسبت هفته پژوهش و فناوری در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و به همت فرمانداری این شهرستان گشایش یافت. این نمایشگاه با حضور مدیرکل پژوهش استانداری کرمانشاه، محمد شفیعی فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان آغاز شد.

این نمایشگاه که از روز شنبه هشتم تا دهم آذرماه دایر است، در قالب ۱۰ غرفه به معرفی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری‌های جوانان شهرستان قصرشیرین می‌پردازد و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

معرفی توانمندی‌های علمی، هنری و نوآورانه جوانان قصرشیرین

فرماندار قصرشیرین در این باره گفت: در این نمایشگاه ۱۰ غرفه از اقصی نقاط استان کرمانشاه، به نمایندگی از هنرمندان، مخترعان، مبتکران و خلاقان عرصه‌های علم و هنر، توانمندی‌های مردم و جوانان تحصیل‌کرده قصرشیرین را برجسته می‌کند.

محمد شفیعی افزود: نوآوری‌های محلی در حوزه‌های بازی‌های الکترونیکی، صنعت، کشاورزی، نویسندگی، صنایع دستی، تولید پارچه و زمینه‌های متعدد دیگر در این رویداد به نمایش گذاشته شده و مورد استقبال ادارات قرار گرفته است.